繼美國航空後　美國聯合航空也調高託運行李費

美國數家航空公司先後宣布調高託運行李費。



彭博社報道，繼美國航空（American Airlines）和捷藍航空（JetBlue Airways）之後，美國聯合航空（United Airlines）成為第三家提高北美旅客託運行李費的美國主要航空公司。

美聯航星期五（2月23日）發表電郵聲明說，2月24日及24日之後購買美聯航經濟艙機票，北美乘客託運首件行李收費為40美元（約312港元），第二件行李為50美元（約391港元）。如果乘客至少提早24小時在網上預付款，可獲5美元（約39港元）折扣。

圖為2021年11月20日，美國伊利諾州芝加哥感恩節假期前，聯合航空（United Airlines）的飛機停在奧黑爾國際機場的登機閘口。（Reuters）

幾天前，美聯航的競爭對手美國航空集團（American Airlines Group Inc） 宣佈，行李費將上升5美元，「飛行常客」（frequent flyer）會員除外。捷藍航空本月也提高了收費。

全球航空公司去年收取的行李費估計為333億美元，同2022年比較攀升近15%，首次超越2019年冠病疫情暴發前的數額。

雖然美國航空公司的收入不斷創紀錄，但航空公司的運營成本也在不斷攀升，其中兩項最大的開支為人力和燃油。飛機師和其他航空員工的新合同包括兩位數的加薪，而航空燃油價格自今年初以來上漲了近13%。

2024年1月7日，美國聯邦航空局（FAA）因故停飛171架波音737 MAX 9客機以作安全檢查後，波多黎各聖胡安國際機場一架聯合航空波音737 MAX 9客機因此停飛。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架客機2024年1月5日在飛行期間發生「門塞」飛脫意外。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

