驚見活蛇爬在行李架　泰國AirAsia飛機乘客「嚇到彈起身」

撰文：TVBS新聞網
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近日泰國一架從曼谷飛往普吉島的航班，有乘客發現一條蛇在置物櫃上方四處爬行，紛紛嚇傻逃到走道上避難。

幸好一名男空服員用塑膠瓶將蛇引誘進塑料袋，所幸最後沒有在飛機場出現咬傷人事件。

乘客大逃亡　空少卻含笑輕鬆捉蛇（點圖放大瀏覽涉事影片截圖）：

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綜合泰國媒體報道，近日有一段TikTok影片引起了網友的關注。

事發在1月13日，一架從曼谷飛往普吉島的航班在飛行時，有乘客無意在上方置物櫃燈管附近發現一條整在爬行的蛇。從影片上，可看見乘客在發現飛機上有蛇後，瘋狂地逃離座位，並移步到走道上避難。

這時，一名男空服員先是拿着寶特瓶試圖引誘蛇爬行到膠瓶內，不過，計劃失敗後，男空服員才用膠瓶將蛇掃入塑料袋內，順利化解這場空中驚魂。

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當飛機降落後，地勤人員也搜索乘客的隨身行李。

經過專家鑑定後，該蛇品種為氏樹蛇（Blanford's Bridle Snake）沒有毒性。此幸好發現及時，沒在飛機場出現蛇咬傷人事件。

至於為何飛機上會出現蛇，目前還在調查中。

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