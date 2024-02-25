美國佛羅里達州議會通過法案　禁止未滿16歲人士使用社交媒體

美國佛羅里達州（Florida）議會參眾兩院通過法案，禁止未滿16歲者使用社交媒體平台。支持者認為此舉可保護年輕人免受網絡對心智健康的影響。



新法案要求社媒平台終止16歲以下者的賬號，並使用第三方驗證系統檢查用戶的年齡。共和黨控制的佛州議會星期四（2月22日）通過法案後，法案提交州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）簽署。

德桑蒂斯上個月曾表示擔心有關法案可能侵犯私隱權。他星期五告訴記者，他尚未審查法案的最終版本。他同意社媒對兒童有害，但認為這可交由父母監督。

佛州參議院星期四以23票對14票批准了上述法案，幾小時後，州眾議院以108對7的投票結果通過了法案。

支持者認為，這項法案能維護過度使用社交平台的兒童的福祉，以免他們出現焦慮、抑鬱等精神疾病。

批評者則指法案違反了美國憲法對言論自由的保護；再者，為孩子的網絡活動做決定的應該是父母，而不是政府。

法案沒有提及任何社媒平台，但指出，法案針對的目標是使用「無限滾動」技術、顯示點讚等反應指標、具有自動播放視頻以及直播和推送通知功能的社媒網站。那些主要功能是為特定發件人和收件人傳送郵件、信息或短訊的網站和應用，則不受法案約束。

無限滾動是一種網頁設計技術，當用戶向下滾動頁面時，更多內容會在底部自動連續加載。

社交媒體公司Instagram和Facebook的母公司Meta認為，此法案將限制父母的決定權，並引發數據私隱問題，因為用戶必須提供個人信息，平台才能夠進行年齡驗證。

猶他州於去年3月成為美國第一個立法限制兒童使用社交媒體的州屬，阿肯色、路易斯安那、俄亥俄和德克薩斯等緊隨其後。然而，多個公民權益組織已起訴州政府，指有關法案違憲，並抑制言論自由。

猶他州法律原定今年3月生效，但議會最近表決後將日期推遲至10月1日。分析指出，這反映出議員意識到，他們不太可能在法庭上擊敗民權訴方。

本文獲《聯合早報》授權轉載

