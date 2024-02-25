日本掀起懷舊風　二手遊戲機帶銷路強勁

日本的舊式遊戲機帶的需求在近年持續增加，當地及海外男女老幼對此趨之若鶩，除了刺激遊戲機帶的二手市場，亦有零售商把握商機，推出對應的遊戲機。



共同網2月25日報道，很多玩家認為，他們被舊式遊戲的懷舊音樂及低解像度畫面吸引，亦有不少稱，自己在年幼時玩過這些遊戲，因此現在希望與兒女分享。

二手商品零售集團Bookoff及Geo分別推出可以對應任天堂紅白機帶的遊戲機，其中Geo在去年8月推出、標價2,178日圓（約113港元）的Retro Game Computer就大受歡迎，首批3000部遊戲機在10月全數賣出，即使再補貨亦在短時間內沽清，因此公司計劃將它變成常規產品。

Geo推出的的Retro Game Computer，外觀上帶有紅白機的影子，它除了內置118種遊戲，對應紅白機帶更是賣點。（Geo-online.co.jp網站截圖）

至於Bookoff的V2遊戲機就在去年12月面世，它同樣對應紅白機帶，但價格就比Geo的稍貴，每部標價3980日圓（約207港元）。除了遊戲機，該公司的二手遊戲機帶銷量同樣有增無減，無論是紅白機還是後繼的超級任天堂，在2023年5月結束的財政年度數據顯示，這些遊戲的增售上升近六成。

另一間動漫商品零售商駿河屋亦指，受惠於年輕人及外國旅客的重燃興趣，舊式遊戲機帶在部分店舖的銷量增加一倍。

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而在當地二手交易平台Mercari（メルカリ），這些遊戲機帶的價格由數百到數千日圓不等，甚至一些較罕有或連原裝外盒的遊戲就叫價數萬日圓以上。