日本櫻花｜東京4大賞櫻隱世秘點　這公園拍照可與晴空塔同框

日本今年的櫻花季提前，想要搶先一步賞春櫻的人可要注意了，東京預計3/23開花、3/30滿開，除了上野公園、都電荒川線、中目黑、昭和紀念公園等熱門賞櫻地，其實還有部分較少遊客造訪的私房景點，值得一探。像是可以拍到晴空塔與櫻花同框入鏡的城市公園，附近還有搶先綻放的早春河津櫻，以及荒川沿岸30多品種、近千株櫻花樹綿延的櫻花長廊，都能領略不同的粉櫻氛圍。



【江東區】

木場公園是位於文青們最愛的清澄白河附近、一處都立公園，公園內可觀賞多種櫻花盛開的交疊景緻，公園東側的大横川沿岸，早春綻放的河津櫻也美得令人屏息，兩個區域有截然不同的春櫻風情。

木場公園腹地廣大，還有東京都現代美術館、植物園等設施，可說是都會中的綠洲。園内種植着染井吉野櫻、大島櫻、八重櫻、枝垂櫻等多種櫻花樹，由於花期不同，遊客不同時間造訪，可看到各個品種櫻花交互盛開的美麗景色；木場公園這裏除了賞櫻，還能捕捉到櫻花、東京晴空塔與貫穿公園南北的木場公園大橋同框的景象，東京知名地標與春櫻交疊，可說是最棒留念。

不必到3.4月，其實2月底就可以看到深粉河津櫻，而東京都首屈一指的河津櫻景點，就在木場公園東側的大横川沿岸（東陽五丁目附近）。從大橫橋到澤海橋350公尺左右的距離，種植約有80棵河津櫻；源自於靜岡縣河津町的河津櫻花種，花期較一般櫻花早，大約2月中旬就開始開花，3月上旬滿開，遊客可以在大横川沿岸步道，漫步欣賞倒映河面的粉紅櫻花。

大横川沿岸的河津櫻花期，可以維持到3月中旬左右。要注意的是，大横川沿岸禁止一邊飲食一邊賞花，步道較為狹窄，需小心安全。交通方面，搭乘地下鐵東西線由「木場站」下車後徒步10分鐘可達。

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【江戶川區】

距離江戶川區大島小松川公園很近的荒川沿岸，種植著包括染井吉野櫻、大島櫻、山櫻等約30種的櫻花，千株櫻花樹，形成2公里的粉櫻長廊，十分壯觀，因此有「小松川千本櫻」之稱。這兒觀光客不算多，散步河岸，盛開櫻花相伴，愜意且浪漫。

大片櫻花、當初是為了構築堤防時，從92年開始種植，到2003年完成；每到櫻花季，花樹排列景色，吸引不少當地人造訪。3/31（週日）還有「小松川千本櫻祭」，除了賞櫻，還有精彩表演，這裡要留意的是，禁止使用航拍機。交通方面，搭乘都營新宿線在「東大島站」下車，由小松川口徒步3分鐘可達。

【多摩地區】

位於「多摩地區」秩父奥多摩甲斐國立公園內的「奧多摩湖」，是一座蓊鬱樹林環繞的人造湖，正式名稱為「小河內貯水池」，是東京人重要用水來源；每年四月上旬湖畔的櫻花盛開，從湖邊到大麥代展望台，可一路欣賞染井吉野櫻、大島櫻與山櫻等櫻花，平靜湖面呈現倒影，如世外桃源。

建議大家可嘗試自駕，沿著湖的北岸，開車享受山光水色中賞花的趣味。而湖面設有四角箱狀樹脂製成的「汽油桶浮橋」供歩行者専用，遊客可在奧多摩特有浮橋上散步，邊欣賞山腰粉紅櫻花，大自然賞花意境，跟一般城市追櫻有很大不同。

交通方面，從新宿搭乘JR中央線往中野，到「立川站」轉乘青梅線，在「奥多摩站」下車，全程約2小時。出站後搭乘往奥多摩湖的「西東京巴士」，奥多摩湖在「奧多摩湖」站下車，如果直接到浮橋，在「小河内神社」下車徒歩可達。

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【東京都內】

東京還有多處適合賞櫻景點，著名的上野公園種植約1200株櫻花樹，此外，「都電荒川線」是東京稀有的路面電車，沿途種植櫻花樹，春天可邊搭電車邊欣賞櫻花滿開，因此又稱為「東京櫻花路面電車（Tokyo Sakura Tram）」；還有種植1500株櫻花樹的國營昭和紀念公園，其中「櫻之園」的櫻花樹，許多都超過50年樹齡。

地點：木場公園/大横川沿岸

位置：東京都江東區木場四・五丁目・平野四丁目・東陽五丁目

交通：東京地下鐵東西線「木場站」徒步10分



地點：小松川千本櫻

位置：東京都江戶川區小松川3丁目13番到小松川1丁目1番

交通：都營新宿線「東大島站」小松川口徒步3分



地點：奧多摩湖

位置：東京都西多摩郡奧多摩町大字原5番地

交通：從新宿搭乘JR中央線至「立川站」轉乘青梅線，在「奥多摩站」下車後，搭乘往奥多摩湖的公車。



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