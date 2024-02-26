烏克蘭首度公開陣亡人數3.1萬　澤連斯基：已制定新一輪反攻計劃

俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭，觸發俄烏戰事，至今已滿兩年。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月25日於記者會表示，戰事至今已有3.1萬名烏克蘭士兵陣亡。這是繼2022年底以來，烏克蘭官方首次再披露士兵死亡人數。



澤連斯基又稱，烏克蘭已制定新一輪反攻的明確計劃，但無法公開細節。他並認為，俄羅斯軍隊將試圖在5月底或夏季，對烏克蘭發動另一輪大型攻勢。



澤連斯基在基輔表示，他不能透露受傷人數，因為這將有助於俄羅斯的軍事規劃。他又指出，戰爭期間，有18萬名俄羅斯人死亡。烏克蘭被俄方佔領地區，也有數萬名平民喪生，但無法準確評估實際人數。

他又稱，烏克蘭已制定新一輪反攻的明確計劃，但稱與早前軍事管理層的人事變動有關。他拒絕透露內容，並指基輔去年發動反攻的計劃，在行動之前就「出現在克里姆林宮的桌子上」。

自2022年底以來，烏克蘭一直未再公布士兵死亡人數。時任總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱，截至2022年底，已有1.3萬名烏克蘭士兵喪生。

《紐約時報》去年8月一篇報章引述美國官員的話說，烏克蘭士兵的死亡人數接近7萬人，俄軍則多達12萬人死亡。