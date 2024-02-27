王毅：反對打著人權幌子干涉別國內政　中國不斷提升人權保障水平

中共中央政治局委員、外交部長王毅2月26日在北京以視頻方式，出席聯合國人權理事會第55屆會議高級別會議並發表講話，強調反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展。 他指出，人權保障沒有最好，只有更好。中國正在將現代化建設成果更多、更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障的水平。



王毅指出，保護和促進人權是全人類共同事業，當前國際形勢動蕩加劇，危機衝突此起彼伏。本輪巴以衝突已造成近3萬名平民喪生，近200萬人流離失所，令人痛惜。公正平等、切實有效地保護每個民族、每個人的人權，是國際社會的共同責任。

他表示，要堅持合作共贏，倡導對話凝聚共識，交流增進互鑒，以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，妥善處理好人工智能與人權等新問題。

王毅指出，聯合國人權機構應當公正客觀開展工作，秉持非選擇性和非政治化原則，同等重視經濟社會文化權利、公民和政治權利等各類人權。多邊人權機構應當成為各方建設性交流與合作的平台，而不是搞集團政治、陣營對抗的戰場。

王毅表示，中方將始終把自身命運同世界各國人民命運聯繫在一起，積極弘揚全人類共同價值，與各方一道，攜手推動構建人類命運共同體，為世界人權事業健康發展作出新的貢獻。