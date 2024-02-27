美國漢假冒Uber司機載「釣客」　女登車後「斷片」疑遭性侵

美媒2月25日報道，美國佛羅里達州一名女子1月遇上偽冒Uber司機，乘車時失去記憶，醒來時全身赤裸，發現被載到一間汽車旅館，懷疑遭對方性侵。疑犯2月稍早被捕，警方正調查他是否曾加害其他女性。



《紐約郵報》25日報道，受害女子稱，她朋友1月12日在邁阿密一處海灘為她在Uber平台召車，49歲疑犯莫拉德–阿維西拉斯（Danny Marad-Avecillas）駕一架與所召車款相似的車輛到場，成功將她誘騙上車。

疑犯並未將女子送到位於數分鐘車程外她的Airbnb住處，而是帶她前往更遠的汽車旅館，並用她的信用卡為汽車加滿油，並支付酒店房租。

圖為49歲疑犯莫拉德–阿維西拉斯（Danny Maurad -Avecillas）。（Miami-Dade County Correctional Facility）

女子稱，數小時後她醒來，當天全身赤裸，記不起如何抵達該處、發生過什麼事，但身上有瘀傷。警方指，她可能遭到性侵。

警方稱，疑犯駕駛銀色或黑色的SUV，涉嫌在晚間以等候共享汽車的女子為目標，誘騙她們上車，並向對方下毒、搶劫，更可能進行性侵。他亦被控2項欺詐使用信用卡，以及一項欺詐持有身份證件。

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