日本東京羽田機場刮強風　JAL與ANA取消71航班　逾萬乘客受影響

日本航空公司（Japan Airlines，JAL）及全日本空輸（All Nippon Airways，ANA）2月27日稱當天受強風影響，合計取消在東京羽田機場升降的71班內陸機，逾萬乘客受影響。



日本東京放送公司（TBS）引述日航稱，截至下午3時，已取消在羽田機場升降的48班內陸機，約6,580人受影響。

全日空方面，截至下午4時，在羽田機場升降的23班內陸機取消，受影響乘客約3,500人。

日航稱由於羽田機場附近強風至今仍未減弱，數字在稍晚時仍有可能增加。

2024年2月15日，人們在日本東京 阿美橫丁（日本人簡稱為「アメ橫（ameyoko）」）商店街的居酒屋享用飲料和食物。（Reuters）

日本27日東北風強勁，東京市區甚至出現堪比颱風的強風。目擊者指位於澀谷區的一支路燈疑似因受強風吹襲，燈杆根部直接斷裂倒地，所幸沒有人受傷。

在橫濱港未來區行駛的纜車，都因強風暫時停駛；東京晴空塔觀景台雖有營業，但不販售當日入場券。

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