自由行遊客湧入日本白川鄉掀亂象　雪中埋垃圾　長時間違泊

新春假期，許多國人會趁機到日本旅遊，日本許多觀光勝地，往往也能看到不少春節出遊的華人遊客。



然而卻也有一些遊客不守規矩，做出破壞環境的行為。例如知名景點白川鄉，就因為大量的外國觀光客造訪，導致垃圾亂丟、車位亂停等等行為，造成當地居民困擾。

自駕遊車輛強行駛入禁區長時間停泊 點圖放大瀏覽有關影片：

+ 27

日本媒體「ディリー新潮」報道，根據亞洲最大的旅行預約網站「KKday」顯示，岐阜縣是繼東京、大阪、北海道和京都之後，近期躍居日本人氣第五的觀光都市。

而岐阜縣最熱門的觀光勝地，就屬世界遺產白川鄉合掌村。利用該網站前往岐阜的觀光客，和去年相比成長到了三倍。

白川觀光協會的井高篤史指出，來訪的觀光客約8到9成是外國遊客，其中又以華人遊客居多。

過去來訪的客人，以搭巴士來的團客為主，但現在明顯感受到自由行的散客愈來愈多。

【延伸閱讀】日本「小合掌村」童話仙境慘變街市 女作家怒揭台灣遊客離譜劣行（點圖放大瀏覽）：

+ 22

雖然大量觀光客造訪很讓人開心，但卻也有不少人經常亂丟垃圾，像是廁所馬桶好幾次因為有人亂丟暖暖包，結果造成故障，一週內就維修了好幾次。

也有很多人趁着大雪，就把東西往雪裏丟，等到雪融後，才發現裏頭堆滿了垃圾。即使設立看板警告，也往往遭到無視。

除了垃圾之外，也有居民反應，自家的停車位常常被觀光客的租車亂停，或是有人在私人土地上玩雪、堆雪人等等，常常引發爭執，使得協會必須派中文翻譯出面調停。

可見得大量觀光客促進經濟的背後，也帶來了許多麻煩。

延伸閱讀：

音樂神童的填鴨教育？古典音樂教育與消費文化資本的反思

情難自禁？ 男女長椅疊坐露出激戰、公園活春宮瘋傳 街坊受不了1招KO

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】