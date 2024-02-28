共和黨人紛紛表態支持IVF　阿拉巴馬裁決引爆的政治炸彈

美國阿拉巴馬州最高法院最高法院裁定冷凍胚胎視同兒童，得到了許多保守派共和黨人士的支持，但他們當下沒想到的，是這個判決實際上阻止了體外人工受孕（IVF）的操作，等同禁止IVF，讓很多原先支持判決的共和黨人感到尷尬。



阿拉巴馬州2月16日裁定使用的IVF的胚胎可被視為兒童，意外毀壞胚胎或會被追究刑責。首席大法官派克（Tom Parker）採用州憲法中「基於神學的生命神聖觀」，得出結論「即使在出生之前，所有人都具有上帝的形象，如果摧毀他們的生命就抹去了上帝的榮耀」。

阿拉巴馬州的裁決得到了許多保守宗教人士的贊成及共和黨人的支持，但很快他們意識到這個裁決形同禁止IVF。裁決頒布後，阿拉巴馬州多間醫院宣布暫停IVF治療服務。

圖為2024年2月23日，美國阿拉巴馬州的一間治療不育中心。阿拉巴馬最高法院的裁決直接影響了中心提供IVF治療。（Reuters）

這引起了混亂，不少共和黨員事後急速轉軚，改為質疑判決的立場。共和黨總統參選人，前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）原對裁決表示支持，但翌日澄清自己並不同意阿拉巴馬法院的裁決。

阿拉巴馬州共和黨參議員圖伯維爾（Tommy Tuberville）起初稱鄰決「完全正確」，但當他得悉判決會導致IVF無法進行時，改稱這判決是個「不幸」。他在2月22日在保守派政治行動大會（CPAC）上表示，他認同胚胎是一個孩子，但是他並不同意該法院的裁決：「我們需要更多的孩子，我們需要人們有機會生孩子。」

裁決實質阻止了IVF治療

判決中帶來的爭論在於IVF使用胚胎的程式，為提高人工受孕的機率IVF會讓多個卵子受精，並尋找最有可能發育的胚胎植入母體，增加懷孕成功率。而過程中還可以進行基因篩查，把可能導致嚴基因疾病的胚胎篩走。

不再使用的胚胎會被廢棄，儲存或捐贈科學研究或有需要的人，IVF在美國普遍被視為是協助女性生育的最有效方法。

若按阿拉巴馬州的裁決，這會使創造多個胚胎變得不可能，且IVF本身有一定風險，胚胎在植入母體前發育失敗死亡或會被視為「殺害兒童」。

圖為2024年2月24日，特朗普（右）在南卡州哥倫比亞市主持初選派對。民主黨把阿拉巴馬法院的裁決歸咎於特朗普，與其極右保守派共和黨造成的惡果。（Reuters）

引爆政治炸彈

阿拉巴馬的裁決還將引爆政治炸彈，隨著共和黨人表態支持裁決，反過來成為了民主黨人的武器，白宮批評這是共和黨極端保守主義者造成的惡果。

拜登（Joe Biden）競選小組更把這與特朗普（Donald Trump）的極端保守主義者，長久以來反對墮胎的立場連繫起來：「阿拉巴馬州家庭失去接受IVF的機會，這是特朗昔的最高法院大法官推翻『羅訴韋德案』的直接結果。」