澤連斯基訪阿爾巴尼亞主持峰會　爭取巴爾幹支持及聯合生產武器

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月28日於阿爾巴尼亞（Albania）首都地拉那（Tirana），與該國共同主持為期兩天的「烏克蘭-東南歐峰會」（Ukraine – South East Europe Summit），試圖爭取巴爾幹半島國家對其和平方案的支持，並提出聯合生產武器的想法，坦承「彈藥供應問題」正影響戰場局勢。



俄烏戰爭：2024年2月28日，烏克蘭-東南歐峰會在阿爾巴尼亞召開，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

峰會出席者包括阿爾巴尼亞、保加利亞（Bulgaria）、塞爾維亞（Serbia）、北馬其頓（North Macedonia）、科索沃（Kosovo）、波斯尼亞（Bosnia）、黑山共和國（Montenegro）、克羅地亞（Croatia）、摩爾多瓦（Moldova）和羅馬尼亞（Romania）的代表，以及歐盟及其他國際組織官員。

澤連斯基在開幕詞中表示，自俄羅斯全面入侵2年多以來，增加軍備特別是彈藥的供應，對烏克蘭來說至關重要。 他承認，烏克蘭在彈藥供應上存在問題，影響了戰場局勢。

澤連斯基指出，烏克蘭約有500家國防公司，每家都增強了實力，但不足以擊敗俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），他尋求與各國共同生產武器，提議在基輔或巴爾幹半島舉行「烏克蘭-巴爾幹半島防務論壇」，以促進軍備合作，重複去年與英、美軍火公司進行的類似措施。

俄烏戰爭：2024年2月28 日，烏克蘭-東南歐峰會在阿爾巴尼亞召開。（Reuters）

澤連斯基並推動與會各國加大團結，指他們都應該成為歐盟和北約（NATO）成員，稱有助於可靠的安全和經濟發展。

阿爾巴尼亞、保加利亞、北馬其頓、黑山共和國和羅馬尼亞，均是北約（NATO）成員國，加入西方對俄羅斯的制裁，也有向烏克蘭提供軍備。巴爾幹半島部份地區有重要的軍火工業，特別是塞爾維亞和克羅地亞。不過，塞爾維亞與俄羅斯友好。

峰會聯合聲明稱，各國領導人準備參加今年春天在瑞士舉行、由烏克蘭主導的和平峰會，討論澤連斯基的和平願景。聲明並重申對基輔的支持，稱準備參與烏克蘭的戰後恢復及重建。

阿爾巴尼亞同日與烏克蘭簽署《友好合作協定》。