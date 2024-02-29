普京國情咨文：俄羅斯經濟增長超G7　有信心躋身世界前四大經濟體

當地時間2月29日，俄羅斯總統普京在莫斯科向俄羅斯議會發表年度國情咨文，在長達2小時6分鐘的講話中概述了俄羅斯政府未來6年的主要任務和戰略目標。這是普京擔任總統期間發表的第19次國情咨文。



據俄羅斯塔斯社報道，俄烏衝突兩周年之際，普京在國情咨文中表示，俄羅斯正在為「主權與安全」進行鬥爭，俄軍正在一系列作戰方向上穩步前進，將「竭盡全力結束戰爭」。他強調，俄羅斯將繼續發揚民主制度，不會允許任何人干涉國家內政。

普京說，俄羅斯準備與所有國家對話，以「構建世界安全的新輪廓」。他表示願意與美國就戰略穩定問題進行對話，但對話必須考慮到俄羅斯的國家安全問題。此外，普京還為俄羅斯經濟發展設立目標，尋求成為「世界前四大經濟體」。

大約1000人出席了此次講話，其中包括俄羅斯議會兩院議員、政府官員、憲法法院和最高法院官員、州長、宗教領袖、外交官和媒體記者等。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，一些參加俄羅斯在烏克蘭「特別軍事行動」的軍人也受邀出席。

普京2024年2月29日在莫斯科商棧展覽中心發表國情咨文（Kremlin via REUTERS）

「俄羅斯將竭盡全力結束戰爭」

俄烏衝突兩周年之際，普京首先在講話中介紹了俄羅斯「特別軍事行動」的情況。他表示，俄羅斯正在為「主權與安全」進行鬥爭，「特別軍事行動」得到了絕大多數俄羅斯人的支持，俄經濟在軍事行動期間表現出韌性和穩定性。

普京稱，頓巴斯地區的戰爭不是俄羅斯挑起的，但俄軍正在穩步前進，將「竭盡全力結束戰爭」。

「我們的部隊在牢牢佔據主動，在一系列作戰方向上穩步進攻。」普京說，「不是我們開始了這場在頓巴斯的戰爭，但如我多次所說，我們將盡一切努力以結束戰鬥行動，完成特別軍事行動的所有任務，保護主權和我們公民的安全。」

普京稱，俄羅斯不會允許任何人干涉國家內政，政治制度是俄羅斯主權的重要支柱，「西方希望像對付烏克蘭一樣對付俄羅斯，從內部製造不和並削弱它，但西方打錯了算盤。俄羅斯公民將捍衛和平生活的權利，自主決定國家前進的道路。」

此外，談及俄羅斯國防力量建設，普京表示，俄軍「鋯石」高超音速導彈已經投入戰鬥，「匕首」高超音速導彈也在軍事行動中得到「高效應用」，「薩瑪爾特」洲際導彈將在戰鬥執勤中得到展示，俄羅斯戰略核力量正處於全面戒備狀態。

普京透露，俄羅斯正在開發新型武器系統，將很快向外界公布。他強調，西方國家正試圖將俄羅斯拖入「軍備競賽」，因此俄羅斯有必要合理配置資源。

他還提到，西方國家稱俄羅斯打算「在太空部署核武器」的指控毫無依據，「這只是為了將我們拖入只對美國有利的談判」。

「俄羅斯準備與所有國家對話」

關於俄羅斯的對外政策，普京表示，俄羅斯與東盟、非盟和阿拉伯國家的對話正在積極發展，俄方準備與所有國家對話，以構建「世界安全的新輪廓」。他補充說，俄羅斯將與友好國家一起繼續建設高效安全的物流走廊，並構建「不受政治干預的新型全球金融架構」。

「我們認為，在對接歐亞經濟聯盟一體化進程與中國『一帶一路』倡議之際，建立更廣泛的歐亞夥伴關係具有廣闊前景。俄羅斯與東盟積極對話。俄羅斯-非洲峰會是真正的突破，非洲愈來愈響亮地宣告自己擁有享受真正主權的權利，我們由衷支持這些願望。俄羅斯與阿拉伯國家也有着長期的友好關係。」

他說，俄羅斯與夥伴國家依照平等和尊重彼此利益的原則合作，「因此不斷有新的國家加入歐亞經濟聯盟、上海合作組織、金磚國家等有俄羅斯參與的機制。」

普京還指出，按購買力平價計算，到2028年，金磚國家在世界經濟中所佔比重將升至36.6%，七國集團將降至27.8%，「在10-15年前，情況是完全不同的……世界發展趨勢具有客觀性，到2028年的時候，情況將更傾向於金磚國家。這是客觀現實。」

談及西方國家在俄烏衝突中的立場，普京警告稱，北約向烏克蘭派兵將導致「悲慘的後果」，「俄羅斯擁有能夠命中西方國家境內目標的武器」。

普京說，俄羅斯願意就戰略穩定問題與美國進行對話，但對話必須考慮俄羅斯國家安全問題。他指出，「俄羅斯有意攻擊歐洲」的說法純屬無稽之談。但隨着瑞典和芬蘭加入北約，俄羅斯將加強在西部邊界的武裝力量，以應對「北約進一步擴張」的威脅。

他強調，如果沒有一個擁有主權、強大的俄羅斯，「就不可能有穩固的世界秩序」。

要求實現「出生率可持續增長」

在民生問題方面，普京宣布啟動「家庭」、「健康長壽」、「俄羅斯青年」和「人才」四個國家項目。普京指出，改善俄羅斯民眾的收入水平是俄政府「最緊迫的問題之一」。他表示，貧困問題直接影響到俄羅斯9%以上的人口，到2030年，有必要將這一水平降至7%以下。

普京還確立了俄羅斯政府在未來六年內實現「出生率可持續增長」的目標，宣布將採取更多措施改善人口狀況。他表示，未來幾年裏，俄羅斯低出生率地區將獲得高達750億盧布的資金，以擴大提高出生率的措施。他還提議為生育多個子女提供更高的稅收減免。

他宣稱，「多子女的大家庭」應該成為俄羅斯的常態，「無論過去還是現在，俄羅斯都是傳統價值觀的堡壘，這是人們的選擇。」

關於俄羅斯民眾健康問題，普京宣布，俄羅斯政府將在六年內撥款超過1萬億盧布，用於醫療機構的建設、維護和設備採購。他表示，到2030年，俄羅斯人的平均預期壽命應該至少達到78歲，並以達到80歲為目標。

「俄羅斯的酒精消費量，包括烈性酒的消費量顯著減少，這對國民健康產生了積極影響。」普京說。

俄羅斯還將加大在教育領域的投入，普京向俄羅斯政府提出完善國家統一考試機制、解決學校課程與考試不一致的問題、確保學生的教育負擔合理且均衡等多個目標。

普京2024年2月29日在國情咨文表示，有信心讓俄羅斯躋身世界前四大經濟體（Reuters）

「有信心讓俄羅斯躋身世界前四大經濟體」

儘管遭到西方國家一系列制裁，俄羅斯經濟在2023年依然表現出增長。普京表示，去年俄羅斯的經濟增長超過了七國集團（G7）國家，俄經濟正變得更具「複合型、技術型和非資源型」，他對俄羅斯成為「世界四大經濟體之一」感到樂觀。

普京為俄羅斯經濟建設確立了多項目標，他認為，在未來六年內，俄羅斯非資源和非能源出口應該增加三分之二。到2030年，俄羅斯進口占GDP的比重應下降至17%，俄羅斯國產高新技術產品在國內市場的份額應提高1.5倍。

「2023年，在俄投資在9個月內增長26.6%，而本來的計劃是15.1%，我們需要繼續加速前進。」他表示，到2030年，俄羅斯經濟關鍵領域的投資額應該增加70%，股市市值應該翻倍。

在農業領域，普京表示，俄羅斯是全球小麥市場的主要供應國，「到2030年俄羅斯農工綜合體的產量應比2021年再提高不少於25%，出口增加50%。」

普京同時提出，俄羅斯有必要在保障經濟穩定的領域實現技術主權，他呼籲增加政府和企業對科學研究的投資，使其達到GDP的2%，「包括在太空和核領域，俄羅斯必須創造具有全球競爭力的技術發展。」

普京還向俄羅斯企業發出提醒，敦促俄企在俄羅斯政府管轄範圍內經營，不要把資金分散在國外，「否則可能會損失慘重」。

「時間最長的一次年度國情咨文」

塔斯社稱，此次講話的時長達到了創紀錄的2小時6分鐘。普京在講話的最後表達了對俄羅斯取得勝利的信心，並感謝俄羅斯民眾保持了團結。他認為，俄羅斯的未來「很大程度上取決於『特別軍事行動』參與者的勇氣和決心」。

普京表示，他為參與俄羅斯「特別軍事行動」的軍人感到自豪，「他們不會後退，不會讓我們失望，也不會背叛，未來的俄羅斯可以交給像『特別軍事行動』的英雄們那樣的人。」

他還強調，國情咨文提及的所有新國家項目應當在今年年底前得到批准，並互相協調。

講話結束後，「統一俄羅斯」黨總委員會秘書、俄羅斯聯邦委員會第一副主席圖爾恰克表示，「統一俄羅斯」黨將確保普京的指示得到落實。俄羅斯財政部長西盧安諾夫則表示，有關機構已經完成對執行新國家項目所需資源的統計。

塔斯社指出，俄羅斯國家元首通常每年會向議會發表年度國情咨文，評估國家發展，確立內政和外交的主要方向。這是俄羅斯戰略規劃的關鍵文件之一，是確定社會經濟發展目標和確保國家安全的基礎。迄今為止，普京在擔任總統期間已發表19次國情咨文。

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