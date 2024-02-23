拜登破口大罵　普京反而笑？「拜登連任更適合俄羅斯」

美國總統拜登（Joe Biden）2月21日評論俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時大講粗口。普京22日在俄接受記者訪問時，被問到對拜登此言感想時微笑卻「饒有深意」，說他成功連任美國總統，對俄羅斯來說更適合。



電視記者扎魯賓（Pavel Zarubin）訪問普京時，後者沒有因此「黑面」，反而面露微笑、在鏡頭前至少舔唇2次，之後又望向地，這令人覺得，他有可能是在忍住不笑出來。

鏡頭前普京微笑說：「我跟你最近談過這件事，你問我我們（莫斯科）更傾向誰人出任下屆美國總統。我說我們會與任何總統合作，但我認為拜登更適合俄羅斯。從他剛說的話來看，我完全正確，因為這是對我的話的適當反應」。

他續指，拜登總不能對他說，「做得好，沃洛佳（Volodya，普京名字「弗拉迪米爾」暱稱），謝謝你幫我脫離困境」。

拜登21日在三藩市一場非公開選舉活動上說，「我們有瘋狂的SOB（Son Of a B****），例如普京和其他人，我們總是不得不擔心核衝突」。

克里姆林宮表示，美國應對拜登使用的詞彙感到羞恥。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時稱，拜登是「為討好國內政治和利益集團」，才表現出「荷里活牛仔風格的行為」。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）22日亦在社交平台發文反撃，指拜登是個「沒用的老傢伙」（useless old geezer）。

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