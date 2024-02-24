俄無視西方挺烏　挾捷報展強勢：普京侃談核武　「他」說打到基輔

2月24日是俄烏戰爭爆發兩周年，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）2月24日赴俄烏衝突前線視察部隊。他稱現時就兵力比例而言俄軍有優勢。俄羅斯總普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）與曾任俄羅斯斯總統的俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）言行同樣處處展露該國強勢。



紹伊古在一個指揮中心對俄軍部隊發表上述言論。俄軍發聲明稱，紹伊古聽取匯報，稱俄軍在佔領工業中心阿夫季夫卡（Avdiivka）後處於進攻態勢。

俄羅斯國防部2024年2月24日稱，國防部長紹伊古來到烏克蘭東部的前線視察。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

除了俄防長與在俄烏戰爭兩周年當天現身前線，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）22日駕駛圖-160M（Tu-160M）超音速戰略轟炸機飛行，這被視為向西方傳達訊息，提醒他們有關俄羅斯的核力量。

他23日稱，俄羅斯95%的戰略核武力量已現代化，空軍剛剛接收4架新型超音速核轟炸機。

普京稱，俄羅斯已開始大量生產新型「鋯石」高超音速飛彈，並且正在測試新的打擊系統，但他沒有說明具體是什麼。

圖為2005年8月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科州坐到圖-160戰機的駕駛座。（俄羅斯總統新聞處）

路透社22日援引俄塔社稱，梅德韋傑夫22日說俄軍可打到烏克蘭首都基輔。他稱俄軍或需抵達基輔，才能實現莫斯科所說的「特別軍事行動」的目標。

梅德韋傑夫稱，俄羅斯人和烏克蘭人同屬一個國家，而被俄方稱為「基輔政權」的烏克蘭政府必須倒台」。

他認為，俄羅斯可打到基輔，如不是現在，也是在這場戰爭的其他階段。

俄羅斯安全會議副主席兼統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）2023年12月17日在莫斯科舉行的黨代表大會上發表講話。（Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS）

過去一年俄烏前線戰況出現變化。俄羅斯《莫斯科共青團員報》稱，2023年5月，俄軍奪取交通要地巴赫穆特（Bakhmut）；烏軍2023年6月從多個方向作出反攻，但速度慢、數月來未見成效；2023年10月初起，俄軍對烏東部的阿夫季夫卡（Avdiivka）、馬林卡（Marinka）、巴赫穆特等烏軍防線發動新的攻勢。

彭博社稱，戰事膠着數月後，形勢開始向俄羅斯傾斜。烏克蘭東部重鎮阿夫季夫卡2月17日失守，這被視為俄軍經過幾個月的艱苦戰鬥後，為莫斯科取得近1年來在烏克蘭戰場上最重大勝利；而對於烏克蘭來說，這無疑令基輔情緒更低落。俄軍在拿下阿夫季夫卡後，又聲稱取得一個村莊波貝達（Pobeda）的控制權。

或許這就是一堆西方領袖在戰事兩周年前夕動作頻頻，祭出大量制裁，以及紛紛到基輔「報到」、「打卡」的原因。

對於挺烏，他們可說是「人到禮又到」。

澤連斯基23日在烏西利沃夫會見到訪的丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen），簽署兩國安全合作協議。這是繼英、德和法後的第4份安全協議。

此外有4位西方領袖在24日來到烏克蘭，以顯示他們與烏克蘭的團結。當中包括意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、比利時首相德克羅（Alexander De Croo）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

梅洛尼24日將在基輔主持一場視像會議，包括美國總統拜登（Joe Biden）的七國集團（G7）領袖將與會，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也受邀參加討論。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）敦促烏克蘭和其盟友不要灰心，並重申烏克蘭將會加入北約。

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