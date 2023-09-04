獅子媽媽帶兩BB過馬路「如打大佬」疲於奔命　網民：一打二真辛苦

帶小孩大不易！



一隻母獅帶兩個孩子在大馬路上走動，小獅子不受控跑來跑去，獅媽媽顧得了這隻顧不了那隻，疲於奔命的模樣令人莞爾。

BB鑽車底不肯出來媽媽快崩潰 網民：一打二真的很辛苦（點圖放大瀏覽）：

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網友在推特分享在自然公園裡生活的母獅帶兩個幼崽，好動的小獅子賴在馬路中間，後面汽車因此阻塞大排長龍，獅媽媽趕緊想將牠叼到路旁，此時另一隻寶寶自己一溜煙穿越馬路，原本坐在地上的兄弟也跟過去。

後來小獅子又亂跑自己鑽到車子底下，待在下面不出來，另一隻幼獅也蠢蠢欲動想鑽車底，被媽媽防範於未然一口叼起，過程中獅媽媽還無奈地轉頭看了一下鏡頭。

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最後車底的小獅子總算自己出來了，開心地和兄弟一起追上媽媽的腳步離去。

網友表示「一打二真的好辛苦」、「媽媽感覺快瘋了」、「真的好想給牠一條牽繩」、「母獅很有耐心」、「希望寶寶平安長大」。

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