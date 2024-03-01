英國會地方補選　親巴勒斯坦左翼候選人勝出

英國曼徹斯特附近城鎮羅奇代爾（Rochdale）2月29日舉行國會議席補選，最終由親巴勒斯坦的前工黨議員加洛韋（George Galloway）以大比數擊敗執政保守黨及其他對手當選。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，羅奇代爾選區的議席因為工黨國會議員勞萊（Tony Lloyd）1月患病離世而需要進行補選。外界原本以為工黨可以輕易取勝，惟代表該黨出選的阿里（Azhar Ali）被傳媒揭發曾發表反猶太言論，即使工黨與他「割席」，惟造成大量選票流失。

加洛韋在羅奇代爾的國會補選中，以支持巴勒斯坦為旗號，成功吸引當地的穆斯林選民支持。（Reuters）

加洛韋曾參與《名人老大哥》（Celebrity Big Brother）真人騷，原本亦是工黨成員，但他因為在伊拉克戰爭中批評時任首相貝理雅（Tony Blair）而遭逐出黨，之後更揚言，如果貝理雅因為英國出兵伊拉克而被暗殺，是「道德上合理」之事。

而在今場選戰中，加洛韋稱，假如自己當選，將會像旋風一樣到國會，首相辛偉誠（Rishi Sunak）及工黨領袖施紀賢都會感到聞風喪膽。他同時大打親巴勒斯坦牌，吸引當地的穆斯林選民支持，最終他以12,335票勝出，以近5700票之差力壓排行第二的獨立候選人；而阿里則排第四。加洛韋發表勝利宣言時，不忘將矛頭指向施紀賢，稱這場勝利是為了加沙。