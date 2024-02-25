三寶飯英國賣約160港元一碟惹熱議 內行網友：已經算便宜
撰文：聯合新聞網
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三寶飯是燒臘店常見的品項，在台灣通常有油雞、叉燒、燒鴨三種肉品。
對此，一名台灣網友分享，自己在英國買了三寶飯加一壺熱茶，竟要價15.95英鎊（約158港元）！讓他好奇發問「各位覺得這三寶飯的CP值如何？」。
貼文一出後，也引起網友熱議。
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這名網友在PTT以「英國這樣的三寶飯CP值如何？」為題，表示自己在英國旅遊，點了一份三寶飯加一壺熱茶，總共花費15.95英鎊，折合台幣竟高達620元！
相較於台灣的價格，讓他好奇發問「各位覺得這三寶飯的CP值如何？」。
貼文一出後，不少網友認為以英國物價已經算便宜，紛紛表示：
「在英國能吃到人的食物你要偷笑了」
「是熱的就給過了」
「十年前去好像也差不多這個價錢」
「那個肉量也是台灣便當的5倍吧，飯看起來也有2倍，貴5倍剛好而已」
「看起來很香」
「這在英國看起來又便宜又有水準」
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不過，也有部分網友認為三寶飯賣到620台幣實在太貴，紛紛表示：
「貴！菜就一樣喔」
「台灣超過100就說買不起了」
「當地就普通，台灣是外食太方便」
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