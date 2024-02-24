英國企業測試「4天工作週」　勞資普遍認同利多於弊　51%永久實行

英國多家企業在2022年下半年參與四天工作週試驗計劃，有傳媒報道，大部分參與的企業仍然繼續容許員工減少每週工時，而且過半企業將有關安排變成恆常措施。



美媒2月22日指，英國有61家企業來自市場推廣、專業服務、非牟利組織、建造業、製造業、零售、醫療保健、藝術等行業，員工於2022年6至12月期間，參與每週工作四天、薪酬及工作表現與平時不變的試驗。

圖為2023年8月3日，英國民眾們走過金絲雀碼頭金融區。（Reuters）

根據進行研究的智庫「自治」（Autonomy）21日發表的報告，截至2023年底，至少89%參與企業繼續維持措施，並有最少51%的企業永久執行該措施。研究發現，縮短工時對員工及企業普遍帶來好處，他們覺得自己的心理及生理健康都有改善，而且在工作及生活間更能取得平衡、生活更美滿，以及工作帶來的疲累減少。

另外有28間參與企業的經理及行政總裁一致認同，四天工作週對公司有正面影響，人手流失率減少，招聘明顯改善，員工身心得益。

英國61家來自不同行業的企業在2022年試行四天工作週，結果普遍獲得好評。圖為2023年9月23日，人們在欣賞倫敦金融城的景色。（Reuters）

研究列出多項維持四天工作週的方法，包括更改會議、職場溝通及工作優先次序等安全，結果發現，員工感受到的改善在試驗結束後一年仍然持續。

進行的波士頓學院、劍橋及牛津大學的學者認為，這次發現的數據強勁之關鍵，不是因為罕見或短期影響，而是真實和長遠的影響。因此指出四天工作週並非曇花一現，英國的企業成功將它變成恆之有效的措施。

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