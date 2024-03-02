泰國官員：政府計劃立法容許外國夫婦代孕

泰國一名高級衛生官員說，泰國正在修訂一項法律，允許外國夫婦在泰國尋求代孕服務。



路透社報道，由於泰國曾發生幾起備受矚目的代孕醜聞案件，導致泰國在2015年出台了嚴厲法規控制國內代孕，只允許泰國夫婦或與外國人結婚至少三年，並面臨生育困難問題的泰國人，可以在政府委員會的控制下進行代孕。外國人則被拒絕在泰國接受相關服務。

泰衛生服務支持部副主任阿爾空（Arkhom Praditsuwan）星期五（3月1日），說：「我們將修訂法律，允許外國夫婦根據規定在這裏接受代孕服務。」

阿爾空說，符合條件的夫婦必須存在合法婚姻關係，無論他們的性別如何，代孕所生的孩子必須在夫婦的國家得到保護和權利的保障。

阿爾空還說，將允許外國夫婦攜帶自己的代孕者或使用泰國代孕者在泰國接受相關服務，不過選擇代孕的夫婦需要經過政府委員會的審查。

阿爾空補充稱，政府計劃將這項修訂的法律作為代孕、體外受精和人工授精法規改革的一部分，並在本月晚些時候提交內閣批准，以讓包括同性伴侶在內的泰國人有更多機會獲得這些服務，同時加強醫療旅遊。

若泰內閣批准該修正案，它將提交國會和參議院審議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

