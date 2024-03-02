才表明拒絕派兵助烏　疑似德國軍官商襲克里米亞大橋錄音外泄

俄衛網3月1日稱，俄媒「今日俄羅斯」媒體集團和RT電視台總編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）發布據稱是4名德國軍官討論用導彈襲擊克里米亞大橋的談話錄音解密內容。德國兩度拒就消息評論。



西蒙尼揚在Telegram頻道公布德軍4名高級代表2月19日的一段通話的文字內容，他們討論向烏克蘭提供「金牛座」（Taurus）導彈以及用它攻擊克里米亞大橋的問題。

俄衛網1日稱，參加這次電話會談的是德國空軍司令部作戰和演習部門領導人格拉夫、德國空軍總監格哈茨，以及德軍太空司令部空中作戰中心的芬斯克與弗羅斯特德。

錄音內容也顯示，英國軍事專家曾在烏克蘭並幫助烏軍隊準備用「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow）導彈打擊俄羅斯。

圖為2022年10月27日，德軍一輛豹2（Leopard 2）主戰坦克在立陶宛參加北約（NATO）軍事演習。（Getty）

就在數天前，法國與歐洲國家領袖2月26日於巴黎舉行支持烏克蘭會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱與會國討論派遣部隊支援烏克蘭，但各國對此尚未達成共識。

之後多國公開回應他的言論，否認有意對烏派兵，包括德國。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在談及前述消息時，稱俄羅斯方面要求德國就錄音內容解釋。不過德國防部兩度拒絕就消息發表評論。

法國巴黎舉行的歐洲領導人會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在會議2024年2月26日結束後表示，歐洲不應排除向烏克蘭派出地面部隊的可能性。（馬克龍IG賬號）

俄衛網2日引述德國《世界報》稱，一些接受該報訪問的士兵表示，錄音是真的。

德國防部拒絕就消息向俄羅斯衛星通訊作出評論，但部門對T-Online新聞網站的詢問表示，德國反情報部門正在覈實德國軍官通話是否被監聽。

俄衛網2日引述德國《圖片報》稱，該報在一篇題為《難以置信的聯邦國防軍漏洞：俄羅斯人監聽了德國將軍的談話》的文章中指出：「有許多理由相信錄音是真實的，即使聯邦國防軍尚未正式確認其真實性。」

馬克龍發表有關歐洲不應排除出兵烏克蘭的言論後，德國國防部長皮斯托里奧斯（Boris Pistorius）否認該國有此計劃。圖為皮斯托里奧斯2023年4月21日出席拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地會議後向記者講話。（Reuters）

該報不排除，這段錄音是在新加坡錄下的，一名軍官在加密通話的同時正身處新加坡，他在談話開始時提到這一點，與同事討論新加坡酒店的質素。

《圖片報》寫道：「可以推測，他的房間被監聽，或者他的電話被監聽，或者他是通過未加密網絡撥打電話的。」推測傾向於監聽者是俄羅斯情報部門或其合作夥伴。

該報報道，聯邦國防軍1日試圖為此「止血」，在其堅持下，社交媒體X的德國分部封鎖一些傳播上述錄音的賬號。