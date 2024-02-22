韓國醫生之亂｜逾9000人辭職　一場改革如何掀起千層浪

韓國醫院近日陷入混亂，截至2月21日已有逾9,000名實習醫生集體請辭罷工，影響醫院運作，多宗手術被迫延期或取消。韓國政府則表明不會在「必要」的改革上讓步，到底事因為何？韓國醫療系統正出了什麼問題？



政府宣布的改革

政府在2月初宣布，2025學年大學醫學院招生名額將大幅增加，從現時的3,000人增至5,000人，是韓國醫療界多年以來最大增幅。

衛生部門表示，這次改革目的是為填補醫護人員不足。韓國社會老齡化愈來愈嚴重，除老齡人愈來愈多，醫療界亦有老齡化跡象，預計到2035年韓國將缺少1.5萬名醫生。

同一時間，韓國醫療資源分配不均，二線城市至農村醫生不足，根據經合組織（OECD）數據，韓國每1000人只有2.6名醫師，遠低於37個已開發國家3.7名的平均水準。政府計劃增加對地區醫院的投資，調派更多人手，解決醫生不足問題。

圖為2024年2月21日，韓國釜山大學醫院。韓國大量實習醫生宣告辭職，影響醫院正常運作。（Reuters）

醫生為何不滿？

醫生業界表示，政府的改革計劃忽視真正問題。韓國醫生不足並非單純的人力資源不足，大幅增加醫科招生名額無助解決問題。

業界指出，由於國民保險的財政激勵措施不當，個別專科醫生薪酬過低，以及醫療訴訟的風險，才會使一些關鍵科目，如兒科和心臟內科等領域的醫生不足。如2023年大量初級醫生申請從事心理健康、眼科和整形外科，但心胸外科等其他領域卻存在巨大空缺。

主導這次罷工的韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association）聲明表示，除非政府解決薪酬不足、超時工作及濫用訴訟等基本問題，否則增加醫生總數不會有任何幫助。協會同時擔任，大幅增加實習醫生會加重一般醫生負擔，拖低醫療質素。

圖為2024年2月21日，韓國首爾總統府外，有醫療人員抗議醫療改革。（Reuters）

對病人影響

韓聯社2月22日報道，截至21日已有9,275名實習及住院醫生辭職，佔全國100間醫院醫生總數的74.4%。醫療服務已受到了影響，5家主要醫院已將手術量減少達50%。

網路上中充斥病人遭醫院單方面取消手術的貼文，包括癌症的腫瘤科手術。自工業行動開始，當地醫療受害者舉報中心已收到了149宗病人投訴，投訴內容主要包括院方單方面取消治療、推遲手術和改變住院安排等。

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