韓國旅遊景點迎日台海水浴場接連「出現人骨」　2次都由同1人發現

位於韓國慶尚北道浦項市的迎日台海水浴場，是當地觀賞璀璨夜景的知名地標。



然而，近來卻發生一連串的怪事，同一名遊客接連在此處發現疑似是人骨的物體，目前已由海洋警察送交國立科學搜查研究院進行化驗。

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根據韓媒《紐西斯通訊社》、《東亞日報》，浦項海洋警察署今（1）日指出，該日上午8時11分接獲民眾報案，表示在浦項市北區迎日台海水浴場服務中心前的沙灘上，發現疑似為人類骨頭的物體，該物體長達3公分。

不過，這並非迎日台海水浴場第一次發現疑似有人骨。

早在2月25日下午6時44分，該位民眾同樣也是在海邊慢跑的過程中，在同一個地點發現長約30公分、疑似為人骨的物體，浦項海警推測該物體疑似為人類的脛骨。

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海警關係人士表示，該物體疑似為距骨。

目前已將相關物體送交國立科學搜查研究院進行化驗，透過鑑定DNA等方式，來確認兩個骨頭的具體身分，以及是否來自同一人。

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