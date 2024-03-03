疑似德國軍官錄音外泄　朔爾茨稱盡快澄清　俄指西方主戰派強大

撰文：房伊媚
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德媒3月2日引述德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱，會盡快澄清有關疑似德國軍官錄音外泄一事。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月2日指，此事顯示西方主戰派依然強大，他們不想改變在戰略上打敗俄羅斯的方針。

俄衛網3月1日稱，俄媒「今日俄羅斯」媒體集團和RT電視台總編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）發布據稱是4名德國軍官討論用導彈襲擊克里米亞大橋的談話錄音解密內容。西蒙尼揚在Telegram頻道公布德軍4名高級代表2月19日的一段通話的文字內容，他們討論向烏克蘭提供「金牛座」（Taurus）導彈以及用它攻擊克里米亞大橋的問題。

德新社（DPA）3月2日引述朔爾茨稱，疑似德國軍官錄音外泄是非常嚴重的事情，他會盡快澄清。

俄衛網3月2日引述德國電視一台（ARD）稱，德國國防部證實德國軍官曾被監聽。德國國防部表示，根據評估，德國空軍的通話被監聽，但目前未能確定社交網絡上流傳的通話版本是否已經過任何修改。

圖為朝鮮領導人金正恩2023年10月19日在朝鮮平壤舉行的一個會議中，歡迎俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS/File Photo）

俄衛網3月2日引述拉夫羅夫指，德國軍方對話錄音、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）以及美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）的言論顯示，西方主戰派依然強大，他們不想改變在戰略上打敗俄羅斯的方針。

報道指，馬克龍曾稱西方領導人已討論向烏克蘭派兵的可能性，但未達成共識，而奧斯汀則表示，若烏克蘭戰敗，可能會導致俄羅斯與北約（NATO）的軍事衝突。

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