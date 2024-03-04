哈馬斯：不永久停火就無人質協議

美媒3月3日引述消息稱，巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）不同意美國先前提出的與以色列交換人質的方案，要求以色列必須承諾在加沙地帶實現永久停火，否則他們不會同意釋放人質。



根據這名哈馬斯消息人士的說法，除要求永久停戰，哈馬斯還要求以色列從加沙地帶撤軍並允許平民返回加沙北部地區。

哈馬斯還堅持在達成任何協議之前，必須為加沙南部和北部提供援助。以色列傳媒i24news指，這一要求突顯當地嚴峻的人道主義困境，近期衝突升級加劇了這一局勢。

根據路透社，哈馬斯一名高級官員表示，哈馬斯一個代表團3日抵達埃及首都開羅，準備參加休戰談判，「如果以色列同意哈馬斯的要求，包括讓無家可歸的巴人返回加沙北部以及增加人道主義援助，這會為在未來24到48小時內達成（休戰）協議鋪平道路。」

以色列傳媒《新消息報》則引述以色列官員消息稱，「開羅沒有以色列的代表團」，稱由於哈馬斯拒絕提供明確的人質名單，因此沒有理由派遣代表。