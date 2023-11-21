蘋果加入RCS是向Android低頭？態度軟化關鍵原因與歐盟審查有關

蘋果宣佈明年將支援RCS富通訊解決方案，讓iPhone與安卓用戶間溝通更無阻礙，但一向拒絕支援RCS的蘋果，為何180度調轉態度？



過去一向對RCS避而不談的蘋果，突然在政策上180度大轉彎，宣佈明年晚些時候iPhone將更新RCS功能，未來iPhone與Android手機之間終於能有暢通無阻的聊天體驗。

蘋果在聲明中表示，明年晚些時候他們將增加對RCS通用配置文件的支援，「相信比起簡訊（SMS）、多媒體簡訊（MMS）相比，RCS能提供更優質的通訊體驗。」

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什麼是RCS？蘋果為什麼一直避而不談

RCS全名為「富通訊解決方案」（Rich Communication Services），與目前廣為使用的簡訊功能相比，是種更接近Line、Messenger等通訊軟體體驗的通訊服務方案，用戶可以傳送更高解析度的圖片、影音、檔案，以及各種表情圖案，並提供群組聊天等功能，而且不像簡訊會依使用量收費，是完全免費的服務。

iPhone之間透過iMessage聊天時，彼此的對話泡泡是藍色的，而與Android手機用戶對話時，泡泡則是綠色的，Google曾表示，這不只是顏色上的差別，更代表著品質低劣的聊天體驗，原因就是蘋果不願使用更先進的RCS技術。

Google是RCS技術的主要推動者之一，去年曾打造網頁公開向蘋果喊話，「現在該是蘋果改善簡訊服務的時候了！」呼籲蘋果盡快轉向RCS技術，消除手機用戶間溝通的阻礙，提供更優質的聊天體驗。

《華爾街日報》曾指出，iMessage的對話泡泡顏色已經成為青少年的身份認同，使用Android的孩子會遭受同儕壓力，甚至被霸凌。Google就砲轟過，蘋果總是主張人性與公平，卻憑借同儕壓力與霸凌來銷售產品，非常虛偽。

即使蘋果深知會帶給用戶跨平台通訊的不便，卻一直不願投入RCS技術的理由很簡單──iMessage功能是iPhone銷售重要的「護城河」。蘋果與Epic Games訴訟期間披露的一份文件中，蘋果軟體工程副總裁克雷格．費德里奇（Craig Federighi）曾表示，假如為Android系統提供iMessage服務，就會降低使用iPhone的雙親，給孩子使用Android手機的阻力。

去年，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一場座談會上被聽眾提問，他與母親分別使用iPhone及Android手機，沒辦法簡單地與母親分享影片，為此感到困擾， 而庫克則回應，「請幫媽媽買一支iPhone。」

「我認為用戶並沒有想要我們在這方面投入大量精力。」庫克解釋。

逆轉態度宣佈支援RCS，蘋果為何主動放棄「護城河」？

然而一年過後，蘋果現在卻宣佈將支援RCS技術，讓iPhone與Android手機間的通訊不再阻礙重重，擁有iPhone用戶之間使用iMessage聊天相近的體驗。不過，這不代表iMessage會消失，或者出現重大變化，蘋果兩項服務將並行提供、分開存在。

為什麼蘋果突然決定放棄自己依賴許久的護城河？外界認為，與蘋果正面臨越加嚴格的審查不無關聯，歐盟的數位市場法已在11月正式實施，蘋果就被指定為掌握主要數位平台的六大守門人之一，iMessage等服務也被納入規範當中。

在蘋果宣佈支援RCS前不久，才傳出蘋果計畫對數位市場法提出上訴，想將iMessage、App Store剔除新規範之下，反對歐盟進行更嚴格的審查。

蘋果的態度或許也可從聲明中窺見一二，他們強調，iMessage仍是更安全的通訊手段，iMessage使用點對點加密，並且蘋果也持續升級加強安全性。相較之下，RCS暫時沒有同等程度的隱私保障，不過Google已承諾會積極尋找解決方案，在未來達成點對點加密服務。

雖然iMessage裡，Android仍舊會是相異的綠色對話泡泡，對於蘋果終於展開行動，Google在聲明中表示，「我們很高興看見蘋果邁出第一步加入RCS，我們歡迎蘋果加入我們與GSM協會的合作，共同發展RCS讓消息傳遞更公平及安全。」

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】