Apple為應對歐盟新法案　將開放第三方應用商店代替App Store

iOS的App Store因為高達30%的抽成被不少開發者和用戶詬病，據彭博社Mark Gurman的爆料，蘋果公司準備對iPhone上的App Store策略進行重大調整，未來將允許iPhone和iPad使用第三方應用商店，從而繞過App Store安裝某些程序。



為了應對歐盟即將出台的數字市場法，蘋果已經開始要求軟件工程師和員工準備一個項目。

Apple將允許透過第三方應用商店來安裝Apps。

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該項目將允許第三方應用商店的存在，而不是iPhone和iPad上的應用商店。然而，不確定是否允許使用支付系統而不是Apple Pay。

歐盟數位市場法（Digital Markets Act）可能會迫使蘋果對App Store、Messages、FaceTime、Siri（WebKit）等產品進行重大調整，他們必須在2024年3月6日之前完成調整。屆時，蘋果可能會向第三方app開放底層框架和API，為核心系統功能和硬件提供更深層次的支持。

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