法國國會以780比72票通過墮胎權入憲　成全球先例

法國國會3月4日將墮胎權寫入憲法，國會兩院舉行特別聯合投票，以780票對72票壓倒性通過修憲案，令法國成為首個將墮胎權載入憲法的國家。法案通過後，巴黎埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）亮起「我的身體、我的選擇」的字句。總統馬克龍（Emmanuel Macron）歡迎法案獲通過，形容為「法國的驕傲」，並指政府將在「國際婦女節」舉行「入憲儀式」。



自1974年以來，法國婦女就享有墮胎的合法權利。但在美國聯邦最高法院2022年推翻羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）保障女性墮胎權的案例後，促使活動人士推動法國直接寫入憲法，以保障女性權利。

2024年3月4日，法國國會表決通過，將墮胎權寫入憲法。（Reuters）

與美國和許多其他國家相比，墮胎權在法國得到更廣泛的接受。民調顯示，約80%法國人支持墮胎合法。

總理阿塔爾（Gabriel Attal）在投票前向議員稱，「我們向所有女性傳達一個訊息：你的身體屬於你，沒有人可以為你做決定。」表決後，墮胎權載入法國憲法第34條，確定婦女享有墮胎自由的權利。

法國此舉被視為比前南斯拉夫更進一步，前南斯拉夫1974年憲法規定，「一個人在生育上可以自由決定」。南斯拉夫於20世紀90年代初解體，其所有繼承國都在憲法中保留同類主張。