車CAM片｜驚見巨石砸爆前方貨車「下個到自己」　司機神反應保命

秘魯發生嚴重落石意外，在中央高速公路的山區路段，一輛卡車躲避不及、瞬間遭到巨石壓碎，後方貨車也被緊接而來的落石砸爛，恐怖瞬間都被行車記錄器拍下。



不過，後車司機目睹事故後，立即決定解開安全帶、跳車逃生的機警反應，也被駕駛座攝影機捕捉到。

看着前方貨車被砸爆 後車司機神反應保命（點圖放大瀏覽涉事影片截圖）：

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《國家報》等外媒報道，這事件發生在秘魯首都利馬（Lima）東北方的瓦羅奇里省（Huarochirí）聖馬特奧區（San Mateo），該地區原本就因為災難性的落石而惡名昭彰。

根據第二輛貨車的行車記錄器，前方一顆巨石從山上滾落，瞬間就把幾乎相同尺寸的卡車砸爛。

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緊接着，另一顆石頭也落在正在錄影的貨車上方，同時帶來一陣碎石雨，鏡頭立刻被垮下的車頂與鈑金遮住。

不過，第二輛貨車的駕駛座攝影機也顯示，司機目睹前車遭遇後，就意識到必須立即逃生，只見他迅速解開安全帶，並且開門跳車，身體才剛離開駕駛座，原本坐着的地方，就被落石砸爛。

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影片流傳開來後，網友紛紛驚歎：「貨車司機的反應非常迅速，如果是我的話，早就嚇呆了。」

幸運的是，儘管落石災情慘重，貨車及貨物全毀，該路段也嚴重受損及塞車，讓當局花費4小時才清除完畢，但2名貨車司機都幸運生還。官員表示，暴雨破壞土壤穩定性，很可能是導致這次可怕落石事件的原因，相關調查仍在持續進行中。

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