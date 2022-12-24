秘魯畢業派對秒變「恐怖片」舞池中央崩塌 瞬間「吞噬」25人
撰文：TVBS新聞網
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臨近聖誕節與新年，又是一眾「派對動物」出沒的時候，但須小心場地或有不易為人察覺的陷阱，隨時樂極生悲。秘魯日前發生一起恐怖事件，一群正在畢業舞會中狂歡的學生們迎來未知的插曲，當他們開心唱歌跳舞時，舞池中央竟崩塌了，瞬間形成巨大的「天坑」，還把25名學生「一口吞噬」。事件曝光後隨即嚇壞眾多網友，更有人形容那根本是一場末日電影。
根據《紐約時報》報道，這起事故於本月17日發生在秘魯一所名為「聖馬丁」（San Martin）的高中，事發當日正是學生們期待已久的畢業舞會，未料卻發生了意外。從曝光的畫面來看，學生們皆穿上西裝禮服，手上還拿着氣球，他們先是在舞池圍一圈，沒想到當大夥兒集中在舞池中央時，地面瞬間變成「天坑」，學生們也全都掉了進去。
按圖看舞池中央崩塌經過！慎入！
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報導中還提到，學生們墜落「天坑」，空氣中充斥着一片灰，舞會DJ馬上暫停音樂，其餘學生則趕緊把坑裏的人一一拉起來，現場工作人員也趕緊協助疏散。至於具體事發原因，有網友認為，或許是木製地板一時之間無法承受重量；校方補充，受傷的25名學生後來順利送往醫院接受治療，此事故並沒有造成任何人員死亡。
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