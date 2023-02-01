恐怖巨石突然撞穿牆砸進屋 老婦奇蹟逃過死劫 千鈞一髮影片曝光
撰文：中天新聞網
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人在家中坐，竟然禍從天上來！夏威夷日前發生一起巨石滾落砸進民宅的意外，巨石撞穿牆壁，差點砸中當時在家的老婦人卡洛琳佐佐木（Caroline Sasaki），驚險畫面令人捏了一把冷汗。
寬高各1.5米超級巨石突砸進屋 65歲老婦奇蹟無事（點擊放大瀏覽）：
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根據當地電視台報導，當地時間週六深夜，一塊約寬高各1.5公尺的巨石砸進一處位在火奴魯魯山坡上的民宅，它是先撞破外牆，再滾進客廳裡撞破另一堵牆，最後停在臥室中。
當時屋內的65歲婦人卡洛琳差點遭巨石砸中，她心有餘悸回憶道：「我當時聽到滑門的玻璃好像有怪聲，於是後退了一步，接著石頭就砸進來了。」
卡洛琳向媒體表示，他們住在這裡幾十年了，從來沒有遇過這種情形，而房子最近才剛翻新，沒想到就遇到這種事。
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她和一些鄰居都認為附近正在開挖中的建築工程就是造成此次意外的元兇。
對此開發商也出面澄清喊冤，認為崩落的石塊距離建案有距離，不可能是他們造成的。
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