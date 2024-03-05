Claude 3完勝ChatGPT與Gemini？　Anthropic推新一代聊天機器人

由人工智能（AI，Artificial Intelligence）聊天機械人程式ChatGPT母公司OpenAI前職員成立的美國Anthropic公司3月4日推出聊天機械人程式Claude 3。



Claude 3包含3个子模型，分别為Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，Haiku能力最低，Opus能力最高。

根據美國Anthropic網站，Claude 3包含3个子模型，分别為Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，Haiku能力最低，Opus能力最高。（美國Anthropic網站）

根據Anthropic網站，Claude 3有能力總結20萬個單字，較功能相似的ChatGPT僅能總結3000個單字高出超過60倍。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）其後報道，Anthropic向記者澄清，Claude 3有能力總結15萬個單詞，而不是20萬個單詞，但也比ChatGPT高出50倍。

從本科水平知識、研究生水平推理到小學數學，對比多個效能，Claude 3 Opus的表現都比OpenAI的GPT-4和谷歌（Google）的Gemini Ultra好。

美國Anthropic公司在網站中稱，4日起，Claude在159個國家及地區推出，包括澳洲、阿根廷、孟加拉、不丹、智利、日本、印度、日本、黎巴嫩、蒙古、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國、英國和美國等，但香港未有份。