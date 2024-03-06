美國大選「超級星期二」登場　特朗普有望橫掃15州共和黨代表票

美國總統選舉的重頭戲「超級星期二」3月5日登場，15個州和一個海外領地在這一天舉行總統選舉初選投票。



綜合英國廣播公司（BBC）和彭博社報道，美國選舉專家說，超級星期二之後，今年的總統大選形勢將進一步明朗。預計特朗普能夠輕鬆擊敗共和黨內的唯一對手黑利，贏得共和黨提名，為11月特朗普與尋求連任的拜登再次對決奠定基礎。

雖然拜登在民主黨初選中幾乎沒有任何勁敵，但民主黨也密切關注超級星期二的投票結果。在上週密歇根州的民主黨初選中，相當大比例的選民在選票上選擇「不表態」，抗議拜登對以色列的支持。

弗吉尼亞州和佛蒙特州的投票站預計將在星期二晚上7時（香港時間星期三早上8時）最先關閉，阿拉斯加州的投票站預計將在星期二午夜（香港時間星期三下午1時）關閉。

一些州星期二舉行的是開放式初選（Open Primary），選民可以投票給共和黨或民主黨候選人，不受他們的黨派歸屬所限；另一些州則舉行黨辦初選（Closed Primary），選民只能投票給他們所註冊政黨的候選人。

美國2024年總統選舉將在11月5日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

