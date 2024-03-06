美國大選｜特朗普揚言超級星期二會「贏曬」　聚焦擊敗拜登

3月5日是超級星期二。美國前總統特朗普（Donald Trump）表示，美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）沒有勝利的機會，自己會贏得「任何一個」州。



特朗普5日接受霍士新聞採訪，當談及黑利，特朗普表示：「我認為今晚我們將贏得每個州」。

他還說，自己目前的注意力集中在現任總統拜登（Joe Biden）身上。

路透社引述愛迪生研究公司（Edison Research）預測指，特朗普已贏得維珍尼亞州、北卡羅來納州、田納西州、俄克拉何馬州、亞拉巴馬州和緬因州。

5日有15個州和1個屬地進行初選投票，包括亞拉巴馬州（Alabama）、阿拉斯加州（Alaska）、阿肯色州（Arkansas）、加州（California）、科羅拉多州（Colorado）、緬因州（Maine）、馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）、猶他州（Utah）、佛蒙特州（Vermont）、維珍尼亞州（Virginia）和美屬薩摩亞（American Samoa）。