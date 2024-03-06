海地幫派暴力持續　總理疑無法回國

海地長年飽受幫派衝突影響，總理亨利（Ariel Henry）日前外訪後被指「神隱」，他3月5日抵達美屬領土波多黎各，但面臨下台壓力。



英國廣播公司（BBC）報道，亨利早前到非洲國家肯尼亞（Kenya）訪問後，他在之後數天的行蹤成疑，因此引起外界的不同揣測。當地傳媒指，他在5日由美國新澤西州飛抵波多黎各首府聖胡安（San Juan）。

而在亨利外訪期間，海地的暴力情況加劇，有武裝幫派襲擊警署及兩個主要監獄，約4000名囚犯成功越獄。該幫派亦企圖攻佔當地國際機場，阻止亨利回國，幫派領袖、前警員舍里齊耶（Jimmy "Barbecue" Chérizier）要求對方辭職，否則當地面臨導致種族屠殺的內戰。

海地政府3日發布緊急狀態令，所有來往該國的航班取消，首都太子港（Port-au-Prince）機場被迫關閉。報道指，假如亨利在這個時刻回國，可能令本身不穩的局勢進一步惡化，惟他和支持者則憂慮，他無法回國將會再削弱自己的地位。

圖為2024年3月1日，海地太子港有民眾上街要求總理亨利（Ariel Henry）下台，當局派員鎮壓。（Reuters）

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）2021年遭暗殺身亡後，亨利宣誓成為總理，而根據政治協議，亨利原本在2月7日交出權力及舉行大選，惟至今仍未實現。當地因此爆發示威，要求亨利兌現承諾。