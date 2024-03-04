海地西部省進入72小時緊急狀態　包括首都太子港實施宵禁

加勒比海國家海地發生騷亂，幫派頭目要求推翻總理亨利（Ariel Henry），首都太子港（Port-au-Prince） 連日爆發暴力衝突。事件最終演變成2間最大監獄發生騷亂，大批囚犯越獄，政府宣布包括太子港在內的西部省進入72小時緊急狀態，冀能藉此平息事件、恢復秩序。



曾任警官的幫派頭目舍里齊耶（Jimmy Cherizier）呼籲犯罪分子聯合起來推翻亨利，最近幾天，太子港槍頻傳令民眾陷入恐慌。舍里齊耶是聯合國和美國將要制裁的對象。

該國上一任總統莫伊茲（Jovenel Moise）被暗殺後，亨利2021年上台，他曾承諾2024年2月初下台，但他後來說，必須先重建國家安全，以確保有自由和公正的選舉舉行。

該國最大、關有近4000名囚犯的監獄2日受襲，囚犯大舉逃獄，剩下不到100人。

政府在當地時間3月3日宣布西部省進入72小時緊急狀態，實施宵禁、即時生效。宵禁令在晚上6時至翌晨5時實施，實行至3月6日。當局稱宵禁期有可能延長。

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政府稱將着手開始搜捕越獄的囚犯。

宵禁時間可能還會延長，惟執法人員、消防員、醫護、確認過身份的記者不在此限。

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該國兩家主要電訊供應商之一的Digicel在3月3日公布首都部份地區接連幾天發生街頭暴力事件後，線路因此受影響。公司在當天下午，在現場搶修的工作人員成功修復線路。