美國大選超級星期二　共和黨選民最關注非法移民問題

在「超級星期二」（3月5日）美國總統初選投票的許多共和黨人說，移民是他們的首要關注問題，非法移民應該被驅逐出境，這是前總統特朗普（Donald Trump）的競選承諾。



根據愛迪生研究公司星期二進行的初步出口民調，北卡羅來納州、弗吉尼亞州和加州的選民似乎特別關注移民問題。

調查結果顯示，43%的北卡州選民說，移民問題是他們決定如何投票的最重要因素，31%說經濟問題最重要，11%提到墮胎政策，9%認為外交政策最重要。

在弗州，移民也是最受關注問題；在加州，較多選民認為經濟問題最重要，與選擇移民問題的選民不相上下。

在北卡州共和黨初選投票的選民，60%認為拜登不是美國的合法總統，在弗州和加州，這一比例分別為46%和57%。

64%的北卡州選民說，即使前總統特朗普被判有罪，他仍然適合擔任總統；32%認為特朗普不適任。弗州有53%的選民認為特朗普適任，加州有68%認為他適任。

2021 年 10 月 7 日，大部分來自海地的移民在穿越哥倫比亞阿坎迪附近的達連峽（Darien Gap），此為前往美國途中他們所越過眾多河流中的一條（Gatty）。

在北卡州，62%選民認為沒有合法身份的移民應被驅逐出境，34%認為應該讓他們申請合法身份。在弗州和加州，分別有59%和69%的選民認為無合法身份的移民應被驅逐出境。

在北卡州，23%的共和黨初選選民認為自己是溫和派或自由派，弗州和加州的這一比例分別為35%和31%。

北卡州44%的選民擁有大學學位，弗州和加州的這一比例分別為52%和42%。

北卡州34%的共和黨初選選民一般自認是獨立人士，弗州和加州的這一比例分別為29%和32%。

北卡州自認是福音派或重生基督徒的白人選民占52%，弗州和加州的這一比例分別為36%和22%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

