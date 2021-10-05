WhatsApp、Facebook死機｜是個別問題抑或全球出事？三招快速診斷

WhatsApp 死機｜於 10 月 4 日晚，Facebook 旗下三大服務包括 Facebook、WhatsApp 以及 Instagram 出現大規模當機、訊息傳不出去／帖文載入不了，不少用戶第一時間懷疑是以為自己的手機／網絡出現了問題，但其實有方法可以快速地知悉 Apps 的故障是出於自己還是來自全球性的伺服器故障。



WhatsApp／Instagram／Facebook死機？網絡快速診斷3招

在 WhatsApp 等 Apps 出現故障，可能導致的原因有很多，要排除是自己身處地點的網絡問題，就可以用不同的方法進行測試，由自己手機開始，到網絡上都有不同的工具可以供用戶快速進行診斷👇👇👇按圖放大看網絡快速診斷3招👇👇👇

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【1】自我測試

WhatsApp 本身在設定>幫助當中加入了一個伺服器狀態查詢，但這個頁面據悉在近來版本的 WhatsApp 更新之後就不復存在，但用戶還是可以在手機上進行不同操作，例如：試試斷開Wi-Fi，用流動網絡傳送訊息，如果本身已經在用流動網絡，就試試打開飛行模式再關閉。

以不同的網絡環境試試傳送訊息／出Facebook Post，如果超過一位朋友顯示「單剔」／出不了 Post，很大可能就是全球性的伺服器問題了。

【2】社交媒體

WhatsApp 死機後，除了以自己手機檢查，其實可以即時上網，現今網絡消息傳播之快，可能你發現 WhatsApp 用不到之後網上已經在熱烈討論了。由於 WhatsApp 用的是 Facebook 旗下伺服器，如果 WhatsApp 死機，Facebook 亦有大概率不能運作，故各位可以到 Twitter 或是香港其他網上討論區如連登等等搜尋有關訊息。

【3】DownDetector

另一個更直接的查詢方法，就是網絡監察網站 DownDetector，只要是有大型公共伺服器的網上服務，在此都會顯示過去 24 小時的斷連報告數字，報告數字越多，就代表其斷連問題越嚴重、範圍越廣。

以 10 月 4 日晚 Facebook、WhatsApp 的全球大當機事故為例，斷連報告數字在一小時內飆升至近 35000 宗，那就可以肯定 WhatsApp 用不到不是你一個人出事了。（圖 DownDetector）

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＄3000～＄4000 在現今的手機界而言已算是中高價位，除了 Android 手機方面已不難買到具旗艦級處理力的機種，iPhone 用家要換新機都有少量選擇，尤其來到年尾、iPhone 13 系列已推出市場的局面下，基本上全線手機的賣價都會再向下調，要買到性價比更高的機種，第二期消費券可謂發放得正是時候。

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