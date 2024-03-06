日本北海道札幌酒店無頭男屍案　女疑犯及父母被起訴謀殺等罪

日本北海道札幌紅燈區一間酒店去年7月初的發現無頭男屍案件，當局經過半年以上的調查後，在3月6日正式起訴女疑犯及父母。



日本放送協會（NHK）報道，札幌地方檢察廳向三名疑犯進行約半年的精神鑑定後，判斷他們有能力負上刑事責任，於是起訴30歲的女疑犯田村瑠奈謀殺及遺棄屍體等罪，她的父母、60歲的醫生田村修及61歲的田村浩子則面對謀殺及協助遺棄屍體等控罪。

事發於去年7月2日下午，札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）的Hotel LET'S酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體。

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死者為居住在北海道惠庭市的62歲男子浦仁志，他在7月1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，與一名神秘人物會合，兩人之後一起進入酒店，神秘人上午2時離開。由於一直未有辦理退房，酒店人員前往房間察看，發現頭部已被砍斷的浦仁志陳屍在浴室。

警方接報調查，7月24日到疑犯家中調查時，發現死者的頭部，於是當場拘捕田村瑠奈及父親田村修，至於田村浩子其後亦被帶走調查。

當局懷疑田村瑠奈在殺害死者時，穿上父親購買的雨衣，避免沾上血跡。而兩父女亦在事前到市內的商店購買行兇用的刀和鋸。

NHK引述調查人員及律師指，三人至今一直對調查保持緘默或否認指控，因此他們在庭上會披露多少細節，將成為焦點。