美國大選超級星期二特朗普橫掃14州　拜登在1地爆冷輸給商人

根據美國選舉預測機構，在3月5日、超級星期二這天，現任總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）在多個州份獲勝，但特朗普在佛蒙特州輸給黨內唯一競爭對手、美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），拜登則在美屬薩摩亞（American Samoa）爆冷輸給52歲商人帕爾默（Jason Palmer）。



根據美國傳媒霍士新聞、美國選舉預測機構網站決策台總部（Decision Desk HQ）和愛迪生研究公司（Edison Research）等預測，特朗普已贏得維珍尼亞州、北卡羅來納州、田納西州、俄克拉何馬州、亞拉巴馬州、阿肯色州、馬薩諸塞州、科羅拉多州、明尼蘇達州、德州、阿拉斯加州、緬因州、猶他州及加州。

黑利贏得佛蒙特州。這是她在2024年大選共和黨初選中的第二次勝利。她3日在華盛頓哥倫比亞特區的共和黨初選中獲勝，這是她在2024年大選中的首次勝利。

至於民主黨，爭取連任的拜登在黨內可謂是所向無敵，不過他5日在美屬薩摩亞迎來民主黨初選以來首場、暫時唯一一場敗仗。在美屬薩摩亞，帕爾默在當地黨團會議得票率56%，擊敗得票率44%的拜登。

帕爾默在X表示：「非常榮幸宣布我在美屬薩摩亞總統初選中的勝利。感謝這個不可思議的社區對我的支持。這次勝利證明我們聲音的力量。我們可以共同重建美國夢並為所有人塑造更光明的未來。」

現年52歲的帕爾默過去從未從政，2023年11月宣布參加民主黨總統初選。他曾在比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）、微軟（Microsoft）和教育公司卡普蘭（Kaplan）工作，目前是風險投資公司New Markets Venture Partners的合夥人。