美國大選「超級星期二」結果無驚喜？　特朗普拜登各響警號

美國大選「超級星期二」（Super Tuesday）3月5日登場，15個州及海外領地美屬薩摩亞齊當天舉行黨內總統初選，決定多達約36%代表票。據點票結果及預測，今屆「超級星期二」選情未如過往緊湊，但其實也出現一些驚喜和警號。



特朗普全速前進

共和黨總統參選人、前總統特朗普（Donald Trump）表現出色，將在多州取勝，在某些州份更得票驚人，其中在阿拉巴馬州拋離對手70%，德州拋離61%，在加州料可拋離58%。

英國廣播公司（BBC）5日報道稱，出口民調結果可以解釋特朗普為何會大獲全勝。

圖為3月2日，美國共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在維珍尼亞州里士滿（Richmond）競選集會台上發言。（Reuters）

愛迪生研究公司當天出口民調結果顯示，受訪的43%北卡來羅納州選民認為移民問題是決定他們選票去向的最重要因素。在維珍尼亞州，則有64%受訪者認為特朗普在邊境安全問題上比黨內對手黑利（Nikki Haley）更值得信任。

雖然特朗普料可取得巨大勝利，但仍有暗湧。部份共和黨選民對特朗普持續不滿，維州 40%及北卡32%的受訪選民表示，面臨4宗刑事案的特朗普若被定罪，將「不適合擔任總統」。

BBC指出，在維珍尼亞州和北卡羅來納州，黑利於擁有大量年輕與受過大學教育選民、位於郊區的縣中繼續表現良好。

黑利或迎小驚喜

目前僅贏得一場初選的黑利，在佛蒙特州（Vermont）以4%微弱優勢獲勝，是繼華盛頓哥倫比亞特區後第二場勝仗。但據目前點票預測，她在其他州份已無可能反敗為勝，在佛蒙特州取得的代表票有如杯水車薪。BBC稱，黑利現時的問題是「何時及如何認輸」。

圖為2月29日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪德州布朗斯維爾市（Brownsville）。（Reuters）

拜登遇挑戰？

民主黨總統參選人、現任總統拜登（Joe Biden）當天將在各州勝出，支持度卻因支持以色列的立場響起警號。密歇根州（Michigan）上週初選，曾有逾10萬選民就以巴局勢發動抗議，在選票選擇「不表態」（uncommitted），現象亦在「超級星期二」重現。

在北卡州，約12%選民投選「不表態」，明尼蘇達州更有20%，令拜登在該州僅以52%得票獲勝。明尼蘇達州「不表態」運動發言人稱，數據表明拜登無法單靠言辭贏回選票，敦促他改變政策。