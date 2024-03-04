美國大選｜特朗普首敗　黑利贏華盛頓哥倫比亞特區共和黨總統初選

美媒3月3日報道，美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）3日在華盛頓哥倫比亞特區的共和黨初選中獲勝，這是她在2024年大選中的首次勝利。



報道指，黑利3日的勝利至少暫時阻止前總統特朗普（Donald Trump）在共和黨投票競選中的橫掃，儘管特朗普肯定會在5日的超級星期二競選中贏得數百名代表。

「超級星期二」數字龐大讓人看清現實

亞利桑那大學（University of Arizona）政府與公共事務學院（School of Government and Public Affairs）名譽教授諾蘭德（Barbara Norrander）表示，超級星期二的威力在於當天參與競選的代表數量龐大，其結果可以讓勝算很小的候選人認清現實，通常許多候選人在超級星期二之後不久就會退出競選。

在共和黨方面，黑利堅持與前總統特朗普（Donald Trump）競逐共和黨總統候選人提名。如果她2月底在南卡羅來納州或密歇根州獲勝，或者非常接近勝利，那麼超級星期二的選舉對於共和黨來說將至關重要，但現實是特朗普在這2個州份獲得壓倒性勝利，這很難說服人說，黑利有機會在超級星期二或者其他初選中脫穎而出。特朗普如在超級星期二氣勢如虹，如無意外，黑利就要認輸了。

「超級星期二」是什麼？

超級星期二是最多州份進行總統選舉初選和黨團會議的一天， 它代表着多個州同時進行初選。共和黨候選人需要獲得2429個代表票中的至少1215張代表票才能贏得共和黨提名，而在今年的超級星期二中，共和黨候選人將爭奪874張黨代表票，佔總數約36%。民主黨代表票總數為3979張，在超級星期二，民主黨候選人會角逐1439張黨代表票。