美國大選｜特朗普首敗　黑利贏華盛頓哥倫比亞特區共和黨總統初選

美媒3月3日報道,美國前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)3日在華盛頓哥倫比亞特區的共和黨初選中獲勝,這是她在2024年大選中的首次勝利。



報道指,黑利3日的勝利至少暫時阻止前總統特朗普(Donald Trump)在共和黨投票競選中的橫掃,儘管特朗普肯定會在5日的超級星期二競選中贏得數百名代表。

「超級星期二」數字龐大讓人看清現實

亞利桑那大學(University of Arizona)政府與公共事務學院(School of Government and Public Affairs)名譽教授諾蘭德(Barbara Norrander)表示,超級星期二的威力在於當天參與競選的代表數量龐大,其結果可以讓勝算很小的候選人認清現實,通常許多候選人在超級星期二之後不久就會退出競選。

在共和黨方面,黑利堅持與前總統特朗普(Donald Trump)競逐共和黨總統候選人提名。如果她2月底在南卡羅來納州或密歇根州獲勝,或者非常接近勝利,那麼超級星期二的選舉對於共和黨來說將至關重要,但現實是特朗普在這2個州份獲得壓倒性勝利,這很難說服人說,黑利有機會在超級星期二或者其他初選中脫穎而出。特朗普如在超級星期二氣勢如虹,如無意外,黑利就要認輸了。

「超級星期二」是什麼?

超級星期二是最多州份進行總統選舉初選和黨團會議的一天, 它代表着多個州同時進行初選。共和黨候選人需要獲得2429個代表票中的至少1215張代表票才能贏得共和黨提名,而在今年的超級星期二中,共和黨候選人將爭奪874張黨代表票,佔總數約36%。民主黨代表票總數為3979張,在超級星期二,民主黨候選人會角逐1439張黨代表票。