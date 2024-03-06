美國大選｜超級星期二：特朗普的黑利隱憂　拜登的以色列難題

美國民主、共和兩黨各有15個州舉行初選的3月5日「超級星期二」（3月5日）並沒有帶來任何驚喜。特朗普（Donald Trump）幾乎橫掃所有州份，只在人口極少的佛蒙特州（Vermont）以輕微差距敗給了其最後對手黑利（Nikki Haley），可算是美中不足。

在黨內只有無名之輩陪跑的拜登（Joe Biden）也橫掃了美國本土上的15個州，只在人口不足5萬的美屬薩摩亞（American Samoa）的黨團會議敗給了一個據稱曾在蓋茨基金會工作的異類人物。由於這個「超級星期二」一如所料的沒有任何意外，這位叫Jason Palmer的人竟然出現在不少美國媒體的大選「懶人包」解說文章之中。

早在本年1月，大家看到共和黨各個初選候選人都大勢已去，人們早知道2024年的總統大選必然是特朗普對上拜登的兩老對決複賽。往後的各個初選也不斷在確認這個半數美國人都不想看到結局。而這次「超級星期二」也不例外。

黑利會否變成第三黨候選人？

在「兩老再戰」的定局中，第一個要問的問題就是黑利何時退選。經過過去一個多月的演變，黑利已經由避免批評特朗普，演化成力數特朗普不是的人物。在「超級星期二」的前一天，她甚至指責特朗普「完全精神錯亂」，為了選舉利益而阻止國會通過收緊美墨邊境移民管制的立法。此等說詞，如果人們不知道，還可能以為黑利是個民主黨。

3月4日，黑利在德州出席選舉活動。（Reuters）

（按：在綑綁烏克蘭撥款之後，國會參議院已經通過了美國近40年未見的邊境管制法案，但特朗普為保留邊境移民議題用來攻擊拜登，施壓眾議院共和黨人不要將法案付諸表決。）

此前黑利已對其會否在退選後「歸隊」支持特朗普表示遲疑。而到3月8日，由政壇老手領軍的「無標籤黨」（No Labels）將會決定會否提名正副總統名單，以第三黨之勢投入選戰。黑利明顯是他們想要招攬的候選人之一。到底2024年是「兩老對決」，還是會加上一個如黑利般的有力候選人，本周將有初步答案。

但無論如何，按照目前形勢來看，就算黑利依然留在共和黨的初選中，特朗普在一兩個星期之內將能透過其他州的初選累積夠勝出初選的黨代表人數門檻。因此，黑利必須在短時間內決定其出路若何。

黑利選民堅決「反特朗普」？

在共和黨的初選中，特朗普雖然以極大差距擊敗黑利，但共和黨內部竟然還有10％至30％不等的選民繼續支持黑利，這無疑對特朗普在11月的大選選情構成隱憂。跟1月的初選不同，這些黑利選民心裏都清楚黑利連一絲勝選也沒有，因此其取態明顯是一種針對特朗普的抗議票。

超級星期二當晚，特朗普在佛羅里達州海湖莊園發表演說。（Reuters）

回顧1月時，黑利對於特朗普的批評還停留在「擦邊球」的層級，與今天出言侮辱特朗普的級數相距甚遠。此刻還願意支持黑利的，就算不是「永不特朗普」（Never Trumpers）一派，也是對特朗普有高度抗拒的人。

由於特朗普的賣點從來都是個人風格，我們很難想像他能夠做些什麼來爭回這些選民的支持。

但美國總統選舉往往就是決定於邊緣選民的取向，只要這些人不出來投票，甚至將選票投往拜登，都有可能破壞特朗普重新入主白宮的大計。

在邊緣選民的難題上，拜登同特朗普竟然幾分同病相憐。

以巴立場衝擊拜登選情

雖然美國媒體不分立場都持續將大篇筆墨投注在拜登的「年齡問題」上，但大家可以想像到，年齡問題對投票取向的影響其實非常有限。一個以年齡為重要考慮的選民，不會因為特朗普比拜登年輕4歲而把選票轉投特朗普。拜登的年齡問題，最大可能只會讓部份民主黨選民失去投票意欲。然而，在大選中，選票上不只有總統選舉的選項，還有國會和地方議會及政府要職的選舉，選民反正也要去選站投票，在拜登名單上多劃一筆，只是舉手之勞。

美國大選2024：圖為2024年2月29日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪德州布朗斯維爾市（Brownsville）。（Reuters）

能夠威脅拜登11月選情的，是對其力撐以色列立場不滿的選民。在上周的密歇根州（Michigan）初選，已經有高達13％選民（超過10萬人）以投出「不表態」（uncommitted）來表達不滿。

在這次「超級星期二」的投票中，雖然各州只有一個星期的時間組織，而且很多州份的初選也沒有同類選項，但在部份州份的民主黨初選結果中，我們都可以看到反對拜登挺以立場的民意聲勢。在明尼蘇達州（Minnesota），有接近19％選民投下了「不表態」，相當於超過4.5萬人；在北卡羅來納州（North Carolina），「沒有偏好」（No preference）的選項吸引了近13％選民，相當於8.8萬人；在麻省，「沒有偏好」則吸引到9.4%選民，相當於5.4萬人。

如果在未來幾個月拜登都未能改變挺以立場的話，由於這些選民明顯有懲罰拜登的意圖，即使他們在大選中全票投給民主黨人，也很大可能會在總統選項中不投拜登。

3月2日，美軍首次向加沙空投物資。（REUTERS）

與特朗普的情況不同，拜登還是可以透過政策轉變和行動來挽回支持。3月10日即將來臨的穆斯林齋戒月就是一個明確的時間點。如果拜登能把握這個時間點壓迫以色列達成加沙停火，又或者作出懲罰以色列的行動（例如暫停武器輸送），都能有助拉回這些選民。

不過，成長於上世紀50至70年代的拜登，心中的以色列還是歷經納粹屠殺、四面被敵人包圍的猶太人避難所，要他公開與以色列割席，可能跟要求特朗普改變其性格一般困難。而且，與以色列割席本身，卻有可能引起美國親以色列的猶太政治勢力不滿。如何在反以同親以之間走一條可以兩面討好的中線，可能是目前拜登要面對的最大政治難題。

從這次「超級星期二」的整體結果來看，拜登和特朗普兩人都能輕易勝出初選，但他們之間的「兩老再戰」其實也是一場「兩弱相爭」。