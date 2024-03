美國大選超級星期二決定36%代表票　特朗普坐定粒六黑利須認命？

3月5日是超級星期二。在美國總統選舉的激烈角逐中,有一個重要的里程碑日子被稱為「超級星期二」。這個特殊日子集結多個州份和屬地的初選,成為決定總統候選人命運的關鍵時刻。



「超級星期二」從何而來?

3月5日有15個州和1個屬地舉行初選,這天被稱為超級星期二。許多州在同一天舉行初選並非巧合。南方某些州最初在1970年代聯合起來舉行初選,旨在吸引候選人前來他們的地區並受到關注,同時削弱率先開跑的愛荷華州黨團會議和新罕布夏州初選的影響。

「超級星期二」這一用語從1988年開始流行。到了今時今日,「超級星期二」的意義已變得模糊,因為到了總統初選的季節,不同地區的州都會各自聯合起來舉行初選,舉行的日期可能會落在某一個或某幾個星期二。

「超級星期二」是什麼?

超級星期二是最多州份進行總統選舉初選和黨團會議的一天, 它代表着多個州同時進行初選。決定黨提名人的黨代表票會有約36%在這天產生,這也是「超級星期二」之所以「超級」的原因。

美國共和國總統候選人、前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)2024年1月16日在新罕布什爾州(New Hampshire)布雷頓森林(Bretton Woods)出席競選活動。(Reuters)

「超級星期二」數字龐大讓人看清現實

亞利桑那大學(University of Arizona)政府與公共事務學院(School of Government and Public Affairs)名譽教授諾蘭德(Barbara Norrander)表示,超級星期二的威力在於當天參與競選的代表數量龐大,其結果可以讓勝算很小的候選人認清現實,通常許多候選人在超級星期二之後不久就會退出競選。

在共和黨方面,美國前駐聯合國大使、南卡州前州長黑利(Nikki Haley)堅持與前總統特朗普(Donald Trump)競逐共和黨總統候選人提名。如果她2月底在南卡羅來納州或密歇根州獲勝,或者非常接近勝利,那麼超級星期二的選舉對於共和黨來說將至關重要,但現實是特朗普在這2個州份獲得壓倒性勝利,這很難說服人說,黑利有機會在超級星期二或者其他初選中脫穎而出。特朗普如在超級星期二氣勢如虹,如無意外,黑利就要認輸了。

「超級星期二」哪些地區會投票?

5日將有15個州和1個屬地進行投票,包括亞拉巴馬州(Alabama)、阿拉斯加州(Alaska)、阿肯色州(Arkansas)、加州(California)、科羅拉多州(Colorado)、緬因州(Maine)、馬薩諸塞州(Massachusetts)、明尼蘇達州(Minnesota)、北卡羅來納州(North Carolina)、俄克拉何馬州(Oklahoma)、田納西州(Tennessee)、德州(Texas)、猶他州(Utah)、佛蒙特州(Vermont)、維珍尼亞州(Virginia)和美屬薩摩亞(American Samoa)。