美國大選超級星期二決定36%代表票　特朗普坐定粒六黑利須認命？

3月5日是超級星期二。在美國總統選舉的激烈角逐中，有一個重要的里程碑日子被稱為「超級星期二」。這個特殊日子集結多個州份和屬地的初選，成為決定總統候選人命運的關鍵時刻。



「超級星期二」從何而來？

3月5日有15個州和1個屬地舉行初選，這天被稱為超級星期二。許多州在同一天舉行初選並非巧合。南方某些州最初在1970年代聯合起來舉行初選，旨在吸引候選人前來他們的地區並受到關注，同時削弱率先開跑的愛荷華州黨團會議和新罕布夏州初選的影響。

「超級星期二」這一用語從1988年開始流行。到了今時今日，「超級星期二」的意義已變得模糊，因為到了總統初選的季節，不同地區的州都會各自聯合起來舉行初選，舉行的日期可能會落在某一個或某幾個星期二。

「超級星期二」是什麼？

超級星期二是最多州份進行總統選舉初選和黨團會議的一天， 它代表着多個州同時進行初選。決定黨提名人的黨代表票會有約36%在這天產生，這也是「超級星期二」之所以「超級」的原因。

美國共和國總統候選人、前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）2024年1月16日在新罕布什爾州（New Hampshire）布雷頓森林（Bretton Woods）出席競選活動。（Reuters）

「超級星期二」數字龐大讓人看清現實

亞利桑那大學（University of Arizona）政府與公共事務學院（School of Government and Public Affairs）名譽教授諾蘭德（Barbara Norrander）表示，超級星期二的威力在於當天參與競選的代表數量龐大，其結果可以讓勝算很小的候選人認清現實，通常許多候選人在超級星期二之後不久就會退出競選。

在共和黨方面，美國前駐聯合國大使、南卡州前州長黑利（Nikki Haley）堅持與前總統特朗普（Donald Trump）競逐共和黨總統候選人提名。如果她2月底在南卡羅來納州或密歇根州獲勝，或者非常接近勝利，那麼超級星期二的選舉對於共和黨來說將至關重要，但現實是特朗普在這2個州份獲得壓倒性勝利，這很難說服人說，黑利有機會在超級星期二或者其他初選中脫穎而出。特朗普如在超級星期二氣勢如虹，如無意外，黑利就要認輸了。

「超級星期二」哪些地區會投票？

5日將有15個州和1個屬地進行投票，包括亞拉巴馬州（Alabama）、阿拉斯加州（Alaska）、阿肯色州（Arkansas）、加州（California）、科羅拉多州（Colorado）、緬因州（Maine）、馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）、猶他州（Utah）、佛蒙特州（Vermont）、維珍尼亞州（Virginia）和美屬薩摩亞（American Samoa）。