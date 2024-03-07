美國大選｜黑利退選　特朗普及拜登向其支持者招手

美國共和黨籍的黑利（Nikki Haley）3月6日宣布退出黨內總統初選，意味着前總統特朗普（Donald Trump）篤定獲得共和黨提名，在11月美國總統選舉與民主黨籍的總統拜登（Joe Biden）對戰。特朗普及拜登3月6日分別呼籲黑利支持者改為支持他們。



特朗普3月6日在社交平台Truth Social上發文指，黑利5日晚以破紀錄的方式被擊敗。他寫道：「我希望感謝我的家人、朋友和偉大的共和黨幫助我創造迄今為止歷史上最成功的超級星期二，並進一步邀請所有黑利的支持者加入這場我們國家史上最偉大的運動。」

拜登3月6日表示，黑利願意說出有關特朗普的真相，包括關於始終伴隨他的混亂、關於他無法辨別是非、關於他在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）面前的畏縮。

他說：「特朗普明確地表示，他不想要黑利的支持者。我想明確地說：他們在我的競選活動中佔有一席之地。」

美國共和黨的黑利（Nikki Haley，右）2024年3月6日正式宣布退出黨內總統初選。（Reuters）

黑利3月6日稱她是時候暫停競選總統。她表示恭賀特朗普，希望對方安好，但她沒表態支持他。她僅指：「我一直支持我們共和黨的提名人，但這取決於特朗普去贏得我們黨的選票。」