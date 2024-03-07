美國大選｜拜登再次對決特朗普　2024年大選可謂史無前例

隨着「超級星期二」（Super Tuesday）的結束，美國2024年總統大選基本已塵埃落定，再次由現任總統拜登（Joe Biden）將與前總統特朗普（Donald Trump）的對決。不過這次大選與美國過去任何一次大選都不一樣，人們所看到的將是一次史無前例的選舉。



特朗普在3月5日的「超級星期二」初選日擊敗最後一位共和黨挑戰者、前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）後，他將最快在下周獲得共和黨總統候選人提名，而拜登也將再次獲得民主黨提名，兩人將會再次對壘。

然而，與2020年大選不同，美國從未出現過兩位如此年長的候選人，也從未出現過同樣如此不得人心的候選人。由於兩人都曾入主白宮，他們基本都是以在任總統的身份競選。沒有人不認識他們，也沒有人會對他們的行事件風及政策感到陌生或懷疑。

圖為2024年3月5日，特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）發表超級星期二初選的勝利演說。（Reuters）

人們關注的是兩人何時口誤

特朗普在6日向拜登挑出挑戰，表時「隨時隨地」都可以舉行辯論。但如果舉行辯論，人們關注的不會是兩位候選人會為白宮帶來什麼議程，而是他們公開露面時的各種口誤。拜登今年81歲，特朗普76歲，兩人過去多次在公開場合說錯話。

兩位候選人需說服美國人，相信他們有能力勝任這份工作。拜登得說服很大一部份美國人相信他有足夠的認知能力。美國《華爾街日報》最新民調顯示，近四分之三的美國選民認為他年紀太大，不適合再次參選。

另一方面，特朗普亦得讓美國民眾相信，他面臨的一系列刑事和民事指控不會在他入主白宮之後影響他的工作。《華爾街日報》民調同樣顯示，如果特朗普被定罪，他的信譽將受到衝擊，特朗普更可能因此被捕入獄。

史無前例的大選

除了候選人本身，民主共和兩黨的極大矛盾及選民兩極分化，都是前所未見的。隨着政治人民把影響力轉移至線上，傳統媒體的力量已較以往減弱，大型競選活動的主導作用正在減少。

圖為2024年3月5日，拜登在馬里蘭州一個機場登上空軍一號前，回應媒體的提問。（Reuters）

布魯金斯學會（Brookings Institution）治理研究高級研究員、民主黨全國委員會委員卡馬克（Elaine Kamarck）表示：「如果你要用史無前例這個詞形容當前，現在就是處在這樣的狀態。」

卡馬克表示，像特朗普如此背負如此多爭議的候選人，傳統上是不可能獲得總統提名。拜登要如何與一個「規範外」的人競爭？卡馬克表示他不太清楚，拜登的競選團隊也許也不知道。

「特朗普是美國政壇獨一無二的人物，與其說他是一個以一貫政治理念團結眾人的領袖，不如說他是一場運動的統帥。這場運動圍繞他的個性、挑戰傳統和他標奇立異的政策，特朗普改變了人們對競選的所有預期。」

前總統克林頓（Bill Clinton）時期的白宮助手索斯尼克（Doug Sosnik）表示：「這是特朗普的時代，我們對這個時代了解不多。」「他是美國政壇最有統治能力的人物，一切都圍繞他展開。」