德國鐵路和機場人員罷工35小時 逾十萬旅客或受影響

德國貨運鐵路工人3月6日下午開始了為期35小時的罷工，客運服務則於次日凌晨停擺。35小時的罷工時間，是為了配合工會呼籲將鐵路工人每周工時從38小時降至35小時的要求。



與此同時，漢莎航空公司的地勤人員在3月7日開始新一輪為期兩天的罷工；法蘭克福和漢堡機場的安保人員也開展為期一天的罷工。

德國漢莎航空地勤員工2月7日在法蘭克福機場參與罷工。Lufthansa ground staff attend a strike in Frankfurt, Germany, February 7, 2024. （REUTERS）

近幾個月來，德國鐵路工人已經多次罷工，要求漲薪，以應對通貨膨脹帶來的生活費上漲。今年1月，火車司機罷工導致數千名乘客出行中斷數日。

德國火車司機工會GDL主席維賽爾斯基（Claus Weselsky）本周早些時候表明，這次更為有限的罷工行動是罷工浪潮的開始，未來更多罷工將在工會認為時機成熟時宣布，而不是像過去那樣提前48小時預告。

他也說，鐵路不再是可靠的運輸工具。

鐵路運營商德國聯邦鐵路公司譴責這次罷工，並稱公司已經做出讓步，提出了加薪幅度達13%的方案。

德國國鐵司機1月10日發起多天罷工，要求改善薪酬及縮短每週工時至35小時。圖為1月12日的科隆中央車站的月台。（Reuters）

法蘭克福機場是德國最大的航空樞紐，根據機場方面的聲明，這次罷工將導致該機場星期四全天航班大面積中斷和取消，機場將對所有出境旅客關閉。

漢莎航空地勤人員的罷工，預計將進一步干擾該航空公司在其他機場的服務。上次為期一天的罷工影響了約10萬名旅客，80%至90%的航班停飛，工人代表和漢莎航空管理層則互相指責對方造成了旅行中斷。

德國漢莎航空（REUTERS）

德國第二大工會威爾第工會（Verdi）此前表明，希望為工會工人加薪12.5%；漢莎航空雖已提出長期加薪方案，但不足以滿足工會的要求。

在高通脹和商業活動疲軟的情況下，德國工人與雇主一直在就薪酬待遇展開談判，德國數月來一直受到罷工的困擾。罷工行動已經波及運輸部門、超市和公務員系統等多個領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

