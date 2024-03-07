拜登即將發表國情咨文　主題「讓美國人生活更好」

美國總統拜登（Joe Biden）在勝出「超級星期二」的初選後，將準備在當地3月7日晚發表國情咨文。



拜登6日在社交平台X發文表示，美國人選擇他是為了完成工作，建立一個為勞動人民服務的經濟，讓家庭的生活更美好。

美國《華爾街日報》報道，拜登預定向國民匯報政府工作進展，規劃前進的道路。國情咨文主題是「讓每個美國人的生活都變得更好」，將聚焦墮胎權、降低醫療保健成本、投資基礎設施等議題，

國情咨文亦相信會針對他的對手，前總統特朗普（Donald Trump），以描繪在他領導下美國政治受到衝擊，國際聲譽下降等作為對比，以爭取國民支持。

報道亦指出，民主黨人會認為這次國情咨文發表，會是拜登展示活力的好機會，拜登多次因年紀老邁問題備受質疑。不過對共和黨而言，這亦會是能抓住拜登在公眾前說錯話的機會。共和黨國會議長約翰遜（Mike Johnson）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）及拜登的互動，亦將是焦點所在。