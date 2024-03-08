TikTok呼籲用戶「打爆」國會議員電話　阻禁用TikTok議案通過

美國眾議院3月7日通過議案，要求字節跳動在165天內剝離TikTok業務。TikTok一度向美國用戶推送訊息，要求月戶致電國會議員阻止議案通過。



美國《紐約時報》報道，TikTok在7日，亦即國會審議當日向美國用戶推送訊息。訊息主題為「阻止TikTok關閉」（Stop a TikTok shutdown），內容呼籲用戶致電國會議員，告訴他們「TikTok有多重要」，要求議員向議案「說不」。

報道指至中午，國會多名議員的電話被打爆，有辦公室指他們接到數以百計的電話，有些電話是接通後即掛斷的，有些則是要求議員不要通過相關議案。致電者有學生、年輕人、成人與商家。

TikTok的策略被指反應兩極，有批評聲音指這是TikTok煽動用戶作出騷擾，是「瘋狂的公關策略」；但亦有議員稱他們在聆聽了致電人士的請求後，了解TikTok對用戶的重要。

拜登（Joe Biden）政府已禁止在政府裝置使用TikTok，也支持國會正推動的法案，不過TikTok已成為美國年輕人最常使用的手機應用程式，在美國擁有1.7億用戶，拜登的競選團隊亦得已要冊TikTok帳號，爭取年輕選民青睞。

TikTok的策略最終未有奏效，同日眾議院一致通過議案，要求字節跳動在165天內剝離TikTok。民主黨人表示，法案可讓美國民眾繼續使用TikTok，毋須擔心受中國的操控；共和黨人亦表示法案並不是禁令，只要中國出售TikTok業務，就能繼續在美國營運。