三八婦女節｜港少數族裔女性多被逼出嫁　團體倡平等或立法禁迫婚

今日（8日）是三八國際婦女節，關注香港少數族裔的團體「小彬紀念基金會」，最近新發表《解除靜音：認識香港的強迫婚姻情況》一書，共訪問了11位巴基斯坦裔及印度裔女性，都遭遇強迫婚姻的經歷，即使當中7人在香港出生，但仍受傳統習俗影響，被逼接受父母安排的婚姻。會方建議立法禁止強迫婚姻，並教育公眾提升性別平等。



小彬紀念基金會的創辦人Shalini Mahtani（馬夏邐）指在2018年Amari（化名）的個案為基金會接觸到的第一個強迫婚姻個案，Amari為香港出生的巴裔，操流利廣東話，從香港大專畢業，但仍難逃強迫婚姻的命運，這讓她大受震撼。（蘇煒然攝）

港生巴裔女義工被迫嫁堂哥 「等價」交換妹妹讀書機會

Amari（化名）是香港出生的巴基斯坦裔女性，在香港大專院校畢業，說着流利的廣東話，在小彬基金會中當義工，然而她在2018年的暑假就要回到巴基斯坦與家族中的堂哥結婚，她縱然不情願也不能拒絕，唯有用「拖字訣」來延遲結婚，但也難逃強迫婚姻的命運，因她父母以其妹妹的教育機會來威脅她，如果她不回去結婚，父母將不再對妹妹供書教學，Amari最終妥協回鄉結婚，為妹妹換取讀書機會。

家庭調解員及書作者Sala Sihombing指出強迫婚姻在香港少數族裔間常見，強迫婚姻對象多為家中堂/表兄弟，女性在無奈下只好拖延結婚時間，但最終在避無可避下都是被迫嫁給父母選的對象。（蘇煒然攝）

Sala Sihombing是家庭調解員，亦是這本書的作者，她指出這些強迫婚姻的個案在香港十分常見，亦曾經聽過有例子是父母假意騙女兒去巴基斯坦出席堂哥的婚禮，但原來新娘竟是自己，結果半推半就出嫁當新娘；更有家長把女兒困在房中6星期，直至接受強迫婚姻才可離開房間；還有家長以親情為由來情緒勒索女兒，說希望爺爺生前心願是見到她結婚和生兒育女，以此來強迫女兒嫁給家人指定的對象。

[My mum] said your elder sister is already there. We don’t want anything to happen to her… My mum tried to convince me. My dad was supportive because I was only in Form 4. They they took us to Pakistan and got me and my elder sister married right away. I was forced. I wasn’t ready. Time to Unmute

難抵親友壓力被逼輟學結婚 有人寧脫離家庭逃過迫婚

另外，有不少強迫婚姻在當事人未成年已被安排，有受訪者在中三時得知被安排嫁給姐夫的弟弟，在多方親友壓迫下，她被逼放棄學業去結婚，從此人生中只有家庭和丈夫，失去其他發展的可能性。在11位受訪者中，有兩人被逼與家人脫離關係，才能逃過強迫婚姻，但同時被逼中途輟學，經濟來源也遭切斷，人生軌跡從此被改變。

Sala Sihombing亦指出，男生有時都會遭強迫結婚，但多是因身體有病，父母找一位或多位女生與其結婚，以便照顧兒子；惟男性或可再找其他心儀女性結婚，但女性則難有轉機。她續指，強迫婚姻與宗教無關，因伊斯蘭教及印度教都明確反對強迫婚姻。反而，教義要求信眾不能違背父母，才是強迫婚姻的關鍵。

英國立法禁止國民在國土和海外進行強迫婚姻 香港可參考

Noorel Haque是英國Forced Marriage Unit (FMU) 強迫婚姻政府部門小組的主席之一，他表示英國在打擊強迫婚姻有十分豐富的經驗，值得香港及其他地方借鏡，例如英國法例禁止任何強迫婚姻行為，亦禁止國民把女兒帶到其他地方進行強迫婚姻，一經定罪，可被判監2年。他認為此舉可令父母不敢強加婚事安排在子女身上，香港直仿效英國，立法保護任何人士遭到強迫婚姻。

英國Forced Marriage Unit (FMU) 強迫婚姻政府部門小組的主席之一的Noorel Haque指出，英國在處理強迫婚姻有領導性的經驗，值得世界各地以至香港參考。（蘇煒然攝）

小彬紀念基金會的創辦人Shalini Mahtani（馬夏邐）亦同意在立法層面，可有效禁止強迫婚姻，但在性別層面上，強迫婚姻是性別平等中一環，牽連着女性的性別角色、教育機會、對自身身體的控制權等問題，在強迫婚姻的個案中，不少家庭是只受低等教育，仍抱有重男輕女的傳統觀念。因此，她認為首要讓公眾知道強迫婚姻的問題，長遠必須教育大眾性別平等。